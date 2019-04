Ambassadeurs Tsjechië en Slowakije bezoeken oorlogsgraven Oosterwolde

Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek heette de ambassadeurs en hun gevolg van harte welkom. Ook vertegenwoordigers van het Oranjecomité, de stichting Dorpsbelang Oosterwolde en de oudheidkundige vereniging De Broeklanden waren aanwezig. Bijzondere gast was Jacoba Koops-Van den Brink. Zij was op 15-jarige leeftijd ooggetuige van de gebeurtenissen bij Oosterwolde op 16 oktober 1940.

Brandend vliegtuig

'Herdenken is vertellen en luisteren. Verhalen levend houden', sprak Snijder-Hazelhoff. Daarom haalde zij in haar speech het verhaal van Koops aan. In een uitgave van de oudheidkundige vereniging vertelde de getuige wat ze die bewuste dag had meegemaakt.

'Het was 16 oktober 1940 toen er ’s avonds rond 21.30 uur vliegtuigen overkwamen. Mijn vader hoorde iets vreemds en ging naar buiten om te kijken. Hij zei: blijf binnen, er staat er één in brand. Ik kroop, samen met de anderen, in de bedstee-kast. Het brandende vliegtuig viel neer, ongeveer 300 meter van ons huis. We zagen het vuur en hoorden ook ontploffingen.'

Vier doden

Eén inzittende overleefde de crash en wist het dorp Noordeinde te bereiken. Behalve de piloot op de grond werden in het wrak nog drie piloten gevonden. De vier omgekomen soldaten Bohumil Landa (43 jaar), Hubert Jarosek (30 jaar), Karl Klimt (28 jaar) en Otto Jirsak (33 jaar) werden op 19 oktober 1940 om 15.30 uur begraven op de begraafplaats in Oosterwolde.

De crash van het vliegtuig, een Wellington KX-TL, staat uitgebreid beschreven in het boek Wie herdenken we in en om Oldebroek van Dick Breedijk. Ook hij was aanwezig bij de herdenkingsceremonie.

Mede dankzij de inzet van de Oranjevereniging Oosterwolde en de stichting Dorpsbelang Oosterwolde worden de graven netjes onderhouden en de vier soldaten geëerd.