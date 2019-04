In Megchelen hopen ze nog op het paasvuur: 'Kaarsje opsteken voor regen'

'Dit doet wel heel erg pijn', stellen de organisatoren van het paasvuur in Megchelen. Zij kregen maandag van de gemeente Oude IJsselstreek te horen dat het te droog is en dat alle paasvuren niet door kunnen gaan.

'Je treft voorbereiding en schakelt wel 40 mensen in. Ze doen dat met plezier. Op deze manier is dat toch een domper voor iedereen', vertelt organisator Nico.

De paasbult staat nog niet in Megchelen en de kans is ook aanwezig dat die er dus niet komt. Maar stiekem hopen ze er nog uit te komen met de gemeente. 'Je wil dit paasvuur toch behouden. Wij gaan morgen in gesprek met de gemeente. We zullen ze dan ook vertellen dat het hout dat aan de straat ligt toch opgehaald moet worden. Als de gemeente dat moet doen met vijf personen, dan is dat toch weer een flinke kostenpost voor ze.'

Nico. Foto: Omroep Gelderland

Want anders halen de vendeliers uit het dorp het hout op. 'Dat is ook een traditie die wij niet willen afgeven', aldus Marcel. 'Als het niet door kan gaan doet het heel erg pijn. We doen dit al 200 jaar hier in het dorp. Als het niet door kan gaan moet je ook wel heel veel uitleggen aan de bewoners van het dorp.'

Kaarsje aansteken

Toch zijn ze in Megchelen niet boos op de gemeente Oude IJsselstreek. 'Nee, het is een verordening en daar moet je je aan houden.' Maar mocht de gemeente bij haar punt blijven, dan blijft er maar één ding over. 'Dan moeten we allemaal een kaarsje aansteken om de goden tot regen te verzoeken. Maar dat mag natuurlijk ook niet, haha', sluit Marcel lachend af.

Marcel. Foto: Omroep Gelderland