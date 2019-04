Kan het ontmoetingscentrum in Detmerskazerne Eefde openblijven?

'Ik kom hier om te lobbyen voor het behoud van de ontmoetingsruimte voor veteranen in de Detmerskazerne', zegt Serge van Dijk van de Stichting Veteranen Oost Nederland. Raadsleden van de gemeente Lochem stonden maandagavond in Hart van Eefde klaar om in gesprek te gaan met inwoners. De inwoners konden onderwerpen op de agenda zetten die worden meegenomen in de kadernota die in mei wordt vastgelegd.

'We hebben een huurverhoging van 300 procent op tafel liggen en dat kunnen we niet betalen', zegt Van Dijk. 'Ik hoop dat de gemeenteraadsleden het op de agenda gaan zetten en dat ze ons financieel zouden kunnen ondersteunen.'

Geschiedenis Detmerskazerne

De Detmerskazerne is sinds 2014 niet meer in gebruik. In het pand zat het opleidingscentrum van de marechaussee. Het grootste gedeelte van de gebouwen is gesloopt, maar het poortgebouw staat er nog. Op verschillende avonden in de week en op zaterdag is de kazerne open voor veteranen. 'We organiseren lezingen, filmavonden, eten gezamenlijk en natuurlijk is er ook genoeg ruimte om te praten', legt Van Dijk uit. Het is een ontmoetingscentrum voor jonge en oude veteranen, ex-militairen en militairen in actieve dienst.'

Foto: Stichting Veteranen Oost Nederland

Partijen luisteren aandachtig

De verschillende partijen luisterden aandachtig naar het verhaal van Van Dijk. 'Het is goed om het op de agenda te hebben en eens goed uit te zoeken hoe het zit', zegt Linda Sanders van GroenLinks. 'Ik weet alleen niet of we geld mogen geven voor de huur, meestal is dat op projectbasis', legde Coby-Wiltink-Roeterdink van het CDA uit aan Van Dijk.

'We hebben in Lochem natuurlijk best geld te besteden, maar als je het aan één organisatie geeft, dan moet je dat ook doen bij andere organisaties die vergelijkbaar zijn. Maar we kunnen het er natuurlijk wel over hebben', voegde Lex de Goede van Meedenken met Lochem toe.

Van Dijk ging na zijn lobby met een goed gevoel naar huis. 'Ik heb de verschillende partijen het verhaal vertelt, nu hoop ik dat ze het ook echt op de agenda zetten.'

Luister hier naar een impressie van de inloopavond: