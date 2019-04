Blijven paasvuren wel echt uit? Gemeente vraagt om brandwachten

Een paasvuur in 2018. Foto: Omroep Gelderland

Bronckhorst vraagt organisatoren van afgelaste paasvuren maatregelen te nemen om te voorkomen dat de brandstapels alsnog worden aangestoken. De gemeente stelt onder meer voor om brandwachten in te zetten.

'Wij verwachten van alle organisatoren dat zij maatregelen nemen om te voorkomen dat bezoekers alsnog paasvuren ontsteken', schrijft de gemeente. 'Dit kan bijvoorbeeld door hekwerken te plaatsen op voldoende afstand van het paasvuur of de inzet van brandwachten.'

De gemeente zette maandag een streep door zeker achttien paasvuren, waaronder die in Hummelo, Hengelo en Vorden. De vuren mogen niet worden ontstoken uit gevaar voor natuurbranden. Door de droogte zijn al tientallen paasvuren afgelast in de Achterhoek. In Gelderland geldt momenteel fase 2, een risico-indicatie van de veiligheidsregio. Veel gemeenten hebben het protocol dat bij fase 2 geen vuur mag worden aangestoken.

Over zes andere vreugdevuren binnen de gemeentegrenzen valt later deze week een beslissing. Deze zes vuren behoren tot grotere evenementen. Bronckhorst wil kijken of de vuren alsnog ontstoken kunnen worden door aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Later opbranden

Het hout dat niet aangestoken mag worden, moet worden afgevoerd. Eventueel mag het later worden opgebrand als het risico op natuurbranden kleiner is. In dat geval moet de organisatie een nieuwe datum afstemmen met de gemeente.

