Zutphense wijk staat stil bij oorlogsslachtoffers uit de buurt

De namen van de 24 omgekomen bewoners van de Hoven werden voorgelezen door de 87-jarige Liesbeth Eikelenboom. Zij groeiden op in de Hoven ten tijde van de oorlog. Leerlingen van de Theo Thijssenschool droegen eigen geschreven gedichten voor.

De herdenkingsbijeenkomst werd gehouden in de Kruisstraat bij het voormalige huis van Henne Lammers. Een verzetsstrijder die met nog negen andere mannen tijdens de oorlog op de IJsselkade is neergeschoten. Liesbeth Eikelenboom kan zich deze en andere momenten uit de oorlog nog goed herinneren. 'Een aantal slachtoffers heb ik persoonlijk gekend. Eén meisje hebben mijn moeder en ik vijf minuten voordat ze omkwam bij een bombardement nog gesproken.'

Tot haar 22e woonde Eikelenboom in De Hoven. Een tijd geleden, maar de herdenking en het weerzien met oude bekenden maakt nog steeds veel los. 'De vijf oorlogsjaren zijn diep ingekerfd.' Tijdens de herdenking vertelde Eikelenboom onder meer hoe haar dagen er tijdens de oorlog uitzagen. 'Toen ik het opschreef was het weer zo levend, dat het me zelfs tot tranen toe even roerde.' Dat haar oude wijk nu een eigen herdenking heeft, vindt ze erg bijzonder.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Nieuw in De Hoven

'Dit hebben we in het verleden nooit in deze wijk gedaan. Wel in de stad, in de Burgerzaal, maar nooit lokaal speciaal voor de slachtoffers uit De Hoven', vertelt Gerrie Willemsen van het Comité Herdenking de Hoven. Het idee voor een eigen herdenking ontstond in samenwerking met de Theo Thijssen school en het 4 en 5 mei comité Zutphen. 'Het is belangrijk dat de kinderen weten wat hier gebeurd is. En hoe belangrijk het is dat ze vrij kunnen kiezen wat ze willen doen.'

'Dat vind ik het meest belangrijke, dat deze kinderen het horen en dat zij het verder dragen', zegt Eikelenboom. Dat deze herdenking in hun eigen wijk is, waar ze zelf ook spelen en opgroeien zorgt er volgens Eikelenboom voor dat ze zich meer verbonden voelen met de verhalen uit de oorlog.

Of de herdenking een structureel karakter krijgt is nog niet bekend. 'We hopen natuurlijk dat we hiermee doorgaan. Volgend jaar 75 jaar, dan gaan we er nog meer aandacht aan besteden.'