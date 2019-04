Tientallen paasvuren in Achterhoek afgelast, hoe zit het in jouw gemeente?

In de Achterhoek zijn door de droogte al tientallen paasvuren afgelast. Gemeentes vinden de kans op natuurbranden te groot en trekken daarom de ontheffingen in. Maar niet op alle plekken staat er al een streep door het paasvuur.

Het risico op natuurbranden heeft volgens de indicatie van de veiligheidsregio in heel Gelderland fase 2 bereikt. Voor sommige gemeentes is dat de reden waarom het vuur niet ontstoken mag worden. De bepaling om een paasvuur te verbieden bij fase 2 van de risico-indicatie, is geen algemeen beleid. Het is aan gemeenten zelf. Hieronder een overzicht per gemeente.

Aalten

Bij de gemeente Aalten is geen vergunningsaanvraag binnengekomen. Men gaat er dan ook vanuit dat geen paasvuur wordt aangestoken.

Berkelland

In Berkelland zijn alle 79 paasvuren afgelast. De gemeente houdt zich aan het stookverbod bij fase 2.

Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst heeft vooralsnog 18 paasvuren afgelast. Over zes grote paasvuren, waarbij er tentfeesten worden georganiseerd, valt donderdag een besluit. De gemeente bekijkt of deze paasvuren door kunnen gaan met aanvullende veiligheidsmaatregelen. De gemeente vraagt de organisatoren van de andere paasvuren zich te houden aan het verbod en eventueel maatregelen nemen om te voorkomen dat de houtstapels alsnog worden aangestoken.

Doetinchem

In de gemeente Doetinchem geldt een algeheel paasvuurverbod bij fase 2, maar hier zijn ze nog wel weer bereid om naar een individueel evenement te kijken. In Wehl is het naast het paasvuur een groter feest. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente ook de enige plek waar naast de ontheffing, ook een evenementenvergunning bij is aangevraagd. De gemeente is bereid om te kijken of het paasvuur hier wel door kan gaan.

Montferland

Ook Montferland heeft een streep gezet door de paasvuren. De gemeente wil niet dat er vreugdevuren worden ontstoken bij fase 2. Het stookverbod geldt ook voor het verbanden van hout of groenafval in de buitenlucht.

Oost Gelre

Over de paasvuren in Oost Gelre is nog geen duidelijkheid. Ook deze gemeente heeft met Paaspop in Zieuwent een groot evenement waarbij vuur ontstoken wordt.

Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek verbiedt de vuren. 'In de ontheffing voor een stookverbod die je moet hebben voor een paasvuur, is de bepaling rond fase twee opgenomen', zegt een woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek. 'Er wordt aangegeven dat als deze fase van kracht wordt, de ontheffing wordt ingetrokken.'

Winterswijk

Winterswijk kijkt per paasvuur of het door kan gaan of niet. De gemeente heeft in het plaatsje Meddo één van de grootste paasvuren van Nederland met een groot feestelijk evenement erbij. Dit staat nog niet direct onder druk.

Zie ook: