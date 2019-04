Pompstations Total in Arnhem en Groesbeek staan droog door conflict

De Total-tankstations Leeren Doedel aan de Amsterdamseweg in Arnhem en aan de Nieuweweg in Groesbeek staan sinds een aantal dagen droog. Door een zakelijk conflict heeft Total de pompen van franchiseondernemer Theo Vermeulen afgesloten. Dinsdagochtend dient een kort geding in de rechtbank in Nijmegen over het conflict.

De Total-pompen van ondernemer Vermeulen zitten sinds vorige week zonder brandstof. Total heeft de benzine afgesloten vanwege een schuld van zo'n twee ton die Vermeulen heeft opgebouwd. Ook de pinautomaten zijn op afstand uitgeschakeld. In de bijbehorende winkels, waar de medewerkers nog wel sigaretten en andere producten verkopen, kan alleen cash betaald worden.

Werkzaamheden

Het onderhoud aan de Amsterdamseweg in Arnhem in de zomer van 2018 zou hem in financiële problemen hebben gebracht. Acht maanden was de straat afgesloten en liep hij inkomsten mis. 'Geen auto kon komen tanken', aldus Vermeulen. Total zou hem af en toe geld hebben gegeven, maar niet voldoende om boven water te blijven, zegt hij.

Zaterdagavond ontving de ondernemer een dagvaarding in de bus. 'Uiteindelijk denk ik wel failliet te gaan', zegt een geëmotioneerde Vermeulen aan de telefoon. De ondernemer heeft vijftien man in personeel in dienst, verdeeld over de twee locaties. 'Hoe moet ik het opnemen tegen een multinational?'

Total reageert per mail en bevestigt het zakelijke conflict dat tussen de twee partijen speelt. 'We zijn al enige tijd in gesprek, ook vorige week, met de heer Vermeulen om te komen tot een oplossing van het conflict. Ons doel is om de twee stations weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen.'

Doneeractie

Een eerder voorstel van Total was volgens Vermeulen het opgeven van de twee tankstations, waarna hij de schuld van twee ton nog in termijnen zou moeten terugbetalen. Om de kosten te drukken en een advocaat in de arm te kunnen nemen is een aantal dagen geleden een crowdfundingsactie opgezet. Mocht Total schikken in het conflict, dan worden de donaties overgemaakt naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), zegt Vermeulen.

De provincie zegt dat er normaal gesproken een nadeelcompensatieregeling bestaat voor ondernemers die inkomstenderving ondervinden van wegwerkzaamheden. 'Maar of deze hier van toepassing is, is niet bekend. We zoeken dat nog uit.'

Officieel is er niets bij de provincie bekend over de klachten van Vermeulen. Wel probeert de provincie in contact te komen met de ondernemer.