Jeugdzorg op de schop in Oude IJsselstreek

Het gemeentehuis in Gendringen. Foto: REGIO8

Oude IJsselstreek gaat de jeugdzorg anders organiseren. De gemeente hoopt onder meer het jaarlijks miljoenentekort op het sociaal domein in te perken.

'We hebben op dit moment driehonderd aanbieders en dat zijn er eigenlijk veel te veel. Dat zegt niets over het kwaliteitsoordeel, maar wij willen met minder aanbieders langjarige strategische contracten aangaan', aldus wethouder Bert Kuster.

Oude IJsselstreek zoekt naar partijen die samen willen veranderen. In de plannen van de gemeente hoeven inwoners voor ondersteuning bij bijvoorbeeld opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen niet meer naar het gemeentehuis.

'Op scholen, bij huisartsen, in buurtcentra', zo somt Kuster op de locaties op. 'De hulpverlening moet laagdrempeliger. Omdat we het dicht bij mensen organiseren, komen mensen eerder bij hulp. We moeten op zoek naar simpele oplossingen die inwoners op weg helpen', vertelt de wethouder.

Tekort van 3 tot 3,5 miljoen

In heel Nederland kampen gemeenten met tekorten op het sociaal domein - specifiek op het gebied van jeugdzorg sinds de overdracht van de verantwoordelijkheid per 2015.

Oude IJsselstreek verwacht voor 2019 een tekort van tussen de 3 en 3,5 miljoen euro op jeugdzorg. Vanaf 2020 hoopt de gemeente de kosten terug te dringen. De transformatie is deels ook een vuist tegen de marktwerking in de zorg, die volgens Kuster niet succesvol is uitgepakt omdat het leidt tot handelen op de korte termijn.

Sociaal domein op de schop

Volgens het plan wil Oude IJsselstreek na het vinden van geschikte samenwerkingspartners per 2020 starten met de uitvoering van de nieuwe werkwijze.

In de zomer moet meer duidelijkheid volgen over het tijdpad. In eerste instantie past de gemeente de jeugdzorg aan om daarna te kijken naar andere onderdelen van het sociaal domein. Ook hier ziet Oude IJsselstreek kansen voor de bovengenoemde transformatie.