Orion haalt vier nieuwe spelers naar Doetinchem

'Met vier nieuwe spelers is reeds overeenstemming bereikt', aldus voorzitter Wijnand Geerdink van Orion. De 30-jarige diagonaalspeler Jelle Hilarius (Zwolle) en de 19-jarige spelverdeler Noah van Dam (TT Papendal) tekenen een contract voor twee seizoenen bij Orion. Ook de 23-jarige middenspeler Jannes van der Ham komt naar Doetinchem, hij maakt de overstap vanaf Zaanstad.



Naast de Nederlandse aanwinsten heeft Orion een 18-jarige Duitser vastgelegd voor het nieuwe seizoen. Rudy Schneider, geboren in Haïti en woonachtig in Bocholt, komt over van SWD Powervolleys Duren dat uitkomt in de Bundesliga.

Finale tegen Lycurgus

Orion plaatste zich zaterdagavond voor de finale om het landskampioenschap. De Doetinchemmers nemen het in de eindstrijd op tegen Abiant Lycurgus uit Groningen. De eerste wedstrijd staat op zondag gepland om 15.00 uur in MartiniPlaza in Groningen.

Zie ook: Orion bereikt finale na spannende wedstrijd