De kunst van een goede lobby: 'Begin pak 'm beet een jaar van tevoren al'

De rook van de verkiezingen was nog niet opgetrokken of de lobby kwam op gang. Allerlei organisaties kropen in de pen om dat ene heikele punt toch echt op de agenda te zetten. In totaal werden er zo'n vijftig brieven gestuurd, allemaal gericht aan de informateur of aan de politieke partijen.

door Gerwin Peelen

'Je zou mijn mailbox eens moeten bekijken', stelt Dirk Vreugdenhil. Hij is lijsttrekker van ChristenUnie en zit aan tafel om het nieuwe college te vormen. 'Maar de brieven kwamen meteen na de verkiezingen al. Heel veel mensen willen aan ons duidelijk maken waar ze voor staan.'

Jaar te laat

Het lijkt - met de coalitievorming - een logisch moment om de lobby aan te zwengelen. Maar dat is volgens lobby-adviseur Erik van Venetië helemaal niet zo. 'Eigenlijk ben je al een beetje te laat als ze nu voor het eerst van je horen. Natuurlijk wordt nu het akkoord besproken, maar de bouwstenen zijn de verkiezingsprogramma's. Eigenlijk had je pak 'm beet een jaar geleden al moeten lobbyen.'

Een lobby is geen vuurpijl Erik van Venetië

De lobby-documenten gaan over van alles en nog wat. Een formatiewijzer voor de wc, een brief over de voedselagenda en een brief over het belang van paardensport. Los van de vijftig algemene brieven kregen de politieke fracties zelf ook nog het nodige toegestuurd.

Bijna de helft van de documenten die worden ingestuurd, komt van maatschappelijke instellingen en of ondernemingen. Ook andere overheden zijn ruim vertegenwoordigd.

Bij 50Plus stromen de brieven ook binnen. 'Het is wel heel veel, je probeert het allemaal bij te houden, maar je moet je beperken', vertelt Marcel Bruins. 'Wat opvalt is dat iedereen wel wat wil meepikken van het stamkapitaal (de Nuon-gelden, red.).'

En als er een persoonlijke connectie is, dan wordt die gebruikt. 'Dat is wel een verschil in stijl, sommige van die mails zijn persoonlijk gericht. Als ze je kennen, dan weten ze je nu te vinden. Misschien is dat wel heel cosmetisch en zoeken ze die link bij alle partijen', constateert Vreugdenhil van ChristenUnie.

Foto: Het Huis der Provincie - ANP

Volgens Van Venetië verdwijnt het gros van de brieven echter in de prullenbak. 'Het grootste gedeelte wordt nauwelijks bekeken, het is een herhaling van standpunten en organisaties sturen een brief vooral om aan de achterban te laten weten: kijk, we hebben gelobbyd.'

Maar wat is dan een goede lobby? 'Eentje die altijd doorgaat en die met een oplossing komt voor een slepend probleem. Dus niet de bekende grammofoonplaten, maar kom met iets nieuws. Als je geluk hebt, word je dan nog uitgenodigd ook om je oplossing te komen uitleggen', vertelt Van Venetië.

Bekijk hier alle openbare brieven

Vorm van netwerken

In Gelderland zijn alle brieven gebundeld in één document. Dat wordt gedaan door de griffie-afdeling van de provincie. Daar zien ze ook nog een ander belang. 'Mensen willen op het netvlies komen van de Statenleden, zorgen dat ze je kennen. Het is eigenlijk heel normaal, een vorm van netwerken', legt griffier Bob Roelofs uit.

Daar is Van Venetië het mee eens. 'Een effectieve lobby gaat altijd door en je werkt dus al naar het volgende debat toe. Een lobby is geen vuurpijl die je afschiet. Een knal en je bent klaar.'

En zelfs met de grote hoeveelheid brieven, mist 50Plus nog wel een onderwerp. 'Er is eigenlijk helemaal geen brief die over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen gaat, dat vind ik eigenlijk wel jammer.'