Faillissement dreigt voor drukkerij Senefelder Misset in Doetinchem

Voor drukkerij Senefelder Misset in Doetinchem dreigt een faillissement. De drukkerij maakt deel uit van Roto Smeets, waarvoor maandag uitstel van betaling is aangevraagd.

Volgens het moederbedrijf CMG liggen 'uitdagende marktomstandigheden in de Europese grafische industrie' ten grondslag aan de surseance. De leiding van het bedrijf onderzoekt of een reorganisatie mogelijk is.

De drukkerij in Doetinchem blijft voorlopig operationeel, net als de drukkerijen van Roto Smeets in Deventer en Weert. In Doetinchem worden onder meer magazines en tijdschriften gedrukt.

Reactie FNV

Vakbond FNV moest het nieuws naar eigen zeggen via een persbericht vernemen. Er is nog geen formeel contact geweest. 'Uiteraard gaat de FNV voor het zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid.'

Rijk verleden

De drukkerij zit sinds 1873 in Doetinchem. Cornelis Misset begon op 24-jarige leeftijd een handelsdrukkerij in de Grutstraat. De eerste hoogdrukrotatiepers werd in 1899 in gebruik genomen. In 1925 werd de eerste offsetpers aangeschaft. Een paar jaar later kwam de eerste diepdrukrotatiepers.

Via Elsevier en Audet kwam de drukkerij van Misset bij Henkes Senefelder terecht. De drukkerij ging verder onder de naam Senefelder Misset. In 1998 werd de drukkerij ondergebracht bij Roto Smeets.