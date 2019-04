Afvalstoffenheffing in Rivierengebied volgend jaar omhoog

Afvalverwerker Avri wil de gemiddelde afvalstoffenheffing in het Rivierengebied verhogen. Het gemiddelde bedrag betreft volgens de plannen volgend jaar 235 euro per huishouden. Dat is een verhoging van 16 euro ten opzichte van 2019.

De verhoging wordt veroorzaakt door de stijging van verwerkingskosten voor afval en de daling van opbrengst van grondstoffen zoals papier en kunststof verpakkingen. Ook de belasting op het verbranden van restafval draagt bij aan de stijging van de afvalstoffenheffing. Het is volgens de Avri een trend waar alle Nederlandse gemeenten mee te maken hebben.

Stijgende kosten en dalende inkomsten

De prijzen die Avri ontvangt voor de ingezamelde grondstoffen zijn dalende. Zo is de papierprijs afgelopen jaar gedaald en blijft die prijs naar verwachting laag. Die dalende lijn geldt ook voor andere grondstofstromen, zoals textiel. Tegelijkertijd stijgen ook de verwerkingskosten voor het afval. Onlangs moest het gft-afval opnieuw aanbesteed worden, wat resulteerde in een kostenverhoging van circa 0,8 miljoen euro per jaar ten opzichte van het vorige contract.

De stijging komt doordat de hoeveelheid gft in Nederland in de afgelopen jaren fors is gestegen door de afname van restafval in Nederland, terwijl de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen is. Dit leidt tot forse prijsstijgingen in de markt.

Eind 2019 definitief besluit

In het totaal zorgen de stijgende verwerkingskosten, de dalende inkomsten op grondstoffen en de verhoogde belastingen voor een kostentoename van ongeveer 19 euro op de afvalstoffenheffing. Omdat er ook enkele meevallers zijn, is de stijging beperkt tot 16 euro.

Het bestuur stelt de begroting in juli 2019 vast en neemt in december 2019 een definitief besluit over de tarieven.