Tekort sociale huurwoningen Ede dreigt, gemeente wil ingrijpen

door Joukje Beiboer

De gemeente dreigt haar bouwambities niet te halen. Er is niemand die er geld in kan of wil steken. Wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks) beloofde op zoek te gaan naar oplossingen.

Nog geen 30 in 5 jaar

Het Edese gemeentebestuur wil er in 2027 minimaal 1000 sociale huurwoningen bij hebben. Maar als er niks verandert, wordt dat doel niet gehaald. Netto komen er namelijk te weinig huurwoningen bij: nog geen 30 in 5 jaar, blijkt uit raadsstukken.

Woningcorporaties bouwen wel, maar slopen of verkopen meer sociale huurwoningen.

Niemand wil bouwen

Er is geen partij die op grote schaal sociale huurwoningen wil gaan bouwen. In eerste instantie zouden de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw zorgen voor alle extra sociale huurwoningen. Dat staat in het coalitieakkoord.

Maar de woningcorporaties zijn niet in staat 1000 tot 1200 sociale huurwoningen te realiseren, stelt het college nu.

'We hebben niet genoeg geld'

In een reactie laat woningcorporatie Woonstede weten dat dat in de prestatieafspraken al duidelijk werd. 'In de afspraken met de gemeente hebben wij gezamenlijk erkend dat wij hier een bijdrage aan leveren, maar dit niet volledig kunnen realiseren in verband met onze financiële positie', zegt een woordvoerder. Vooral aan stijgende bouw- en onderhoudskosten zou veel geld opgaan.

Het college is ook niet hoopvol over een samenwerking met andere corporaties in de regio. 'De eerste gesprekken hierover geven aan dat hier niet veel van te verwachten is', valt te lezen.

Ook van particuliere partijen hoeft de gemeente Ede op dit moment niet veel te verwachten. Beleggers en ontwikkelaars investeren liever niet in sociale huurwoningen, omdat die hen te weinig opleveren.

Gemeente als opdrachtgever

Omdat er geen eenvoudige oplossing ligt, gaat het college nu kijken naar de rol van de gemeente als opdrachtgever. Het college laat onderzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld met gemeentegeld huizen te gaan bouwen en deze later aan corporaties te verkopen of woningen te leasen.

Die toezegging deed wethouder Hoefsloot op 4 april al aan de raad.

Deze donderdagavond wordt gestemd over een breder pakket aan beleidsmaatregelen om huur- en koopwoningen in de gemeente Ede betaalbaar te houden. Op de lijst staat onder andere een verhoging van de prijsgrens voor sociale koopwoningen van 170.000 naar 185.000 euro.