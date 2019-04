Ruim 630 kilometer op een éénwieler: 'Zadelpijn wordt de grootste uitdaging'

De groep is al maanden aan het trainen voor de grote tocht per eenwieler. Foto: Juliana Bicycle Team

Zadelpijn. Dat wordt toch wel de grootste uitdaging, voorziet Roland Gesthuizen, een van de deelnemers. 'Alles rust op één plek. Maar ja, je moet gewoon doorgaan hé.'

De groep fietsers is al maanden aan het trainen voor de grote tocht. Al met al hebben ze al 1000 kilometer in de benen. Toch zo'n 100 uur fietsen, want op een eenwieler ga je maar zo'n 10 kilometer per uur.

Met de trein naar de overkant

Donderdag vertrekken ze uit Londen, waarna ze twee dagen door het Engelse landschap fietsen. Daarna nemen ze de trein naar de overkant van het kanaal. De weg voert ze langs de Franse en de Belgische kust, de Zeeuwse eilanden, Brabant, en zelfs een klein beetje Duitsland. Op Koningsdag komen ze, als alles goed gaat, aan in het eigen Millingen aan de Rijn.

Normaal gesproken verzorgt het team uit Millingen aan de Rijn 'kunstfietsshows' over de hele wereld of staan de leden met zelfgemaakte fietsen op braderieën. Die fietsen zijn tussen de 30 centimeter en ruim 4 meter hoog of bieden plek aan acht man en turners die kunstjes uitvoeren, vertelt Gesthuizen in Goedemorgen Gelderland. 'Dit is even een uitstapje'.

Luister het gesprek met Roland Gesthuizen terug:

Het is niet de eerste keer dat de club een extra lange route op de eenwieler aflegt. Toen de club 90 jaar bestond, deden ze al eens een rondje Nederland. In 1984 was Parijs het startpunt.

Zie ook: Zitvlees nodig voor tocht van Londen naar Millingen op eenwieler