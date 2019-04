Geen hoogtevrees? Wie wil het liftgidsenteam van De Eusebius komen versterken?

De Grote of Eusebiuskerk bepaalt al meer dan vijf eeuwen het stadsgezicht van Arnhem en vertelt de geschiedenis van de Gelderse hoofdstad vanaf de middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. De Eusebiuskerk is zowel historisch als eigentijds en wordt veelvuldig gebruikt voor uiteenlopende activiteiten en evenementen.



Stichting Eusebius Arnhem is op zoek naar liftgidsen. De liftgids gaat iedere rit met de bezoeker mee naar het uitzichtpunt op 73 meter hoogte en geeft informatie over De Eusebius en Arnhem en omgeving. Met de unieke panoramalift ga je dwars door de kerktoren en zie je het imposante carillon- een van de grootste van Europa - van dichtbij. Via een wenteltrap is een nog hoger gelegen uitzichtpunt te bereiken. Naast liftgidsen is de stichting ook op zoek naar mensen voor de informatiebalie. Als medewerker verstrek je informatie over de Eusebiuskerk en de activiteiten en wijst de bezoeker de weg in de Eusebiuskerk.

Eerder deed Stichting Eusebius Arnhem ook een oproep voor liftgidsen:

