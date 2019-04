Paasvuren Oude IJsselstreek verboden, andere gemeenten beraden zich

De gemeente Oude IJsselstreek verbiedt alle paasvuren voor komend weekend. De ontheffingen voor een paasvuur zijn ingetrokken omdat de gemeente de kans op natuurbranden te groot vindt. Ook in andere gemeenten in de Achterhoek is de kans groot dat paasvuren niet doorgaan.

Het risico op natuurbranden heeft volgens de indicatie van de veiligheidsregio in heel Gelderland fase 2 bereikt en dus ook in de regio Noord- en Oost-Gelderland waar traditioneel de meeste paasvuren worden ontstoken.

'In de ontheffing voor een stookverbod die je moet hebben voor een paasvuur, is de bepaling rond fase twee opgenomen', zegt een woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek. 'Er wordt aangegeven dat als deze fase van kracht wordt, de ontheffing wordt ingetrokken.' De gemeente heeft daarom vandaag verschillende organisaties benaderd om aan te geven dat onder deze omstandigheden het verbod geldt en dat er rekening mee moet worden gehouden dat dit ook niet meer verandert.

Geen vuur, wel feest

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn onder andere grote en georganiseerde paasvuren in Megchelen en Etten. 'Bij ons gaat het feest in ieder geval wel gewoon door', zegt Vincent Derksen van de organisatie van het paasvuur in Etten. 'Het is bij ons meer geworden dan alleen het paasvuur. Het is een groot feest in een tent met live muziek erbij. Het paasvuur is eigenlijk meer een traditie bij dat feest geworden. Het is natuurlijk heel jammer dat we het vuur niet kunnen ontsteken, maar het feest zelf gaat sowieso door.'

In Megchelen zijn ze overvallen door het nieuws. 'We moeten ons nog beraden op wat we gaan doen', zegt Nico Snelting van de organisatie. 'Ik weet niet of er nog iets valt te regelen met de gemeente en wellicht is het voor ons anders nog een optie om het vuur later aan te steken.'

De bepaling om een paasvuur te verbieden bij fase 2 van de risico-indicatie, is geen algemeen beleid. Het is aan gemeenten zelf. Er zijn meer gemeenten in de Achterhoek die dit beleid toepassen, maar die zijn nu nog wat terughoudender in het attenderen van organisaties omdat het weer ook nog om zou kunnen slaan.

Per paasvuur bekijken

In de gemeente Doetinchem geldt ook een algeheel paasvuurverbod bij fase 2, maar hier zijn ze nog wel weer bereid om naar een individueel evenement te kijken. In Wehl - wat onder Doetinchem valt - is het naast een paasvuur, ook een groter feest. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente ook de enige waar naast de ontheffing, ook een evenementenvergunning bij is aangevraagd. De gemeente is bereid om te kijken of het paasvuur hier wel door kan gaan.

In de gemeenten Bronckhorst en Winterswijk wordt er per paasvuur gekeken of het door kan gaan. De gemeente Winterswijk heeft in het plaatsje Meddo één van de grootste paasvuren van Nederland met een groot feestelijk evenement erbij. Dit staat nog niet direct onder druk.

