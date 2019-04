Arnhemmer die 'oma Toni' (96) vermoordde, moet terug naar Irak

De 29-jarige Arnhemmer die in 2015 de 96-jarige 'oma Toni' om het leven bracht, wordt teruggestuurd naar zijn geboorteland Irak. Dat besliste de rechtbank in Groningen maandagochtend.

Vino H. stak in 2015 in Amsterdam meerdere keren in op 'oma Toni' die onderweg was naar huis. Drie weken later overleed de vrouw aan haar verwondingen. H, verklaarde dat hij haar had aangevallen uit wraak op zijn gewelddadige vader.

Verblijfsvergunning ingetrokken

H. woont sinds 2000 in Nederland en kreeg in 2007 een tijdelijke verblijfsvergunning. De IND trok die in na de moord op 'oma Toni'. De rechtbank oordeelt nu dat dit terecht is.

De man uit Arnhem moet nu terug naar Irak.

