Rangeerterrein Ridderspoor is moeilijk toegankelijk

Het rangeerterrein Ridderspoor in Nijmegen, waar zondag bij een ontploffing in een trein iemand overleed, is niet eenvoudig toegankelijk.

Het terrein is omzoomd door hoge hekken met op veel plekken ook scherpe punten. Ook wordt Ridderspoor bewaakt.

Dat gebeurt alleen volgens buurtbewoners niet permanent. 'Er gebeurt 's-nachts wel eens wat, maar we merken er niet echt veel van. Terwijl we vanuit ons huis het terrein wel goed kunnen zien. Maar of er ook mensen in die treinen slapen, durf ik niet te zeggen. Die bewaking is er voor die treinen. Een aantal daarvan zijn bestemd voor Roemenië, maar dat schijnt nog wel een paar jaar te duren.'

Vroeger erger

De situatie was vroeger erger vertelt een andere bewoner, die meteen naast het rangeerterrein woont. 'Ja, vijftien jaar geleden was het echt een zooitje, Veel zwervers en overlast. Maar sinds ze die hekken hebben gezet, is dat minder. Het terrein wordt ook echt goed bewaakt en je kunt er echt niet zomaar op. Maar onder de spoorbrug zitten nog wel eens zwervers. En vanaf de andere kant van de brug kunnen ze zo het spoor oplopen. Maar dan stuiten ze nog steeds op die hekken hier.' Het Ridderspoor vanaf de overkant

