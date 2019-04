Pluimveehouders en voedselwaakhond wijzen naar elkaar in fipronilaffaire

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt niet dat ze te laat heeft ingegrepen tijdens het fipronilschandaal. Dat stelt de NVWA maandag voor de rechter in Den Haag, in de rechtszaak tussen LTO en ruim 120 getroffen pluimveehouders tegen de Staat.

De pluimveehouders stellen dat de NVWA nalatig is geweest. De autoriteit was al maandenlang via tips op de hoogte van het gebruik van het verboden middel in de sector. De pluimveehouders vinden dat de Staat de crisis onnodig groot heeft gemaakt ten koste van de pluimveesector, door zeer beperkte handhaving.

De eiercrisis ontstond in de zomer van 2017 nadat kippenboeren gebruik maakten van de diensten van het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Dat mengde een illegaal middel in etherische oliën. Zo kwam het verboden middel fipronil in kippenstallen, en vervolgens in kippen, eieren en mest terecht.

De NVWA waarschuwde daarop consumenten, legde bedrijven stil en gelastte de vernietiging van enorme hoeveelheden eieren en kippen.

Verslaggever Vera Eisink was bij de rechtszaak aanwezig en maakte het volgende verslag:

Ongeveer twintig pluimveehouders woonden maandag de zitting bij. Tijdens de rechtszaak kwam het mediaoptreden van de NVWA ter sprake. Freek van Zoeren, de tweede man van de voedsel- en warenautoriteit, adviseerde destijds consumenten in Nieuwsuur voorlopig terughoudend te zijn met het eten van eieren. Volgens de NVWA was dat correct en terecht. Volgens de advocaat van de Staat was de situatie op dat moment onduidelijk.

Maar volgens de pluimveehouders en LTO waren de uitspraken incorrect en is zo de hele eiersector beschadigd geraakt. 'Dank u, overheid', zei een geëmotioneerde pluimveehouder uit Lunteren, die door de verscherpte fipronilnormen zijn familiebedrijf in zwaar weer zag komen en de wanhoop nabij was.

Sector eerder informeren

LTO vindt het verwerpelijk dat de overheid wist van de gifspuiters, maar dat het bedrijf niet direct werd gestopt. Na een bedrijfsinval bij Chickfriend konden de eigenaren in de zomer vlak voor de crisis nog door spuiten met fipronil. Waren pluimveehouders eerder geïnformeerd, dan hadden ze eieren kunnen laten testen.

De NVWA stelt dat ze de meldingen van 2016 en 2017 wel actief heeft opgepakt. Ze schakelde onderzoeksbureau BuRO in, dat constateerde dat er in eerste instantie geen gevaar was voor de volksgezondheid. Intussen werd een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Omdat pluimveehouders mogelijk ook van het gebruik van fipronil wisten, werd de pluimveesector volgens de NVWA niet geïnformeerd.

De eierbranche had bovendien ook zelf beter op kunnen letten, stelt de advocaat. 'Zelfs de brancheorganisatie IKB-ei wist dat het Barneveldse bedrijf goede zaken deed met het wondermiddel.'

Op 10 juli volgt uitspraak in deze zaak.

Zie ook: Dossier Eiercrisis