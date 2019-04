Scholieren uit Arnhem winnen UNICEF Debattoernooi

Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium uit Arnhem hebben zondag het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi gewonnen. Ruim 250 scholieren uit heel Nederland gingen met elkaar in debat over diverse kinderrechtenthema’s.

UNICEF Nederland heeft het toernooi georganiseerd, samen met Stichting Nederlands Debat Instituut. De jongeren uit Arnhem gaan met zeven andere teams de strijd aan tijdens de debatfinale op Kleine Prinsjesdag. Er zijn dan ook Kamerleden aanwezig.



Het debattoernooi vond plaats op het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Maar liefst 45 leerlingenteams gingen met elkaar de woordenwedstrijd aan over de rol van kinderen in een echtscheiding. Er werd ook­­­ gedebatteerd over onderwerpen zoals kinderarbeid en privacy.

Alle teams debatteerden drie rondes waaruit acht winnende teams naar voren kwamen.

Debatterend leren over kinderrechten

Alle winnende teams krijgen een uitgebreide debattraining in de aanloop naar Kleine Prinsjesdag op 13 september in de Haagse Ridderzaal.



Leerlingen leren tijdens het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi en de verkiezing van de Koning(in) van de Jeugd over het belang van kinderrechten. UNICEF heeft als doel, in opdracht van de VN, dat alle kinderen in Nederland weten en begrijpen wat hun rechten zijn.