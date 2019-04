Beuningse rolstoeltennisster Buis bereikt dubbelfinale in Zuid-Korea

Rolstoeltennisster Marjolein Buis uit Beuningen heeft in Zuid-Korea de finale van de Daegu Open bereikt. In de eindstrijd legden Buis en haar Japanse dubbelpartner Manami Tanaka het af tegen het Britse koppel Jordanne Whiley en Lucy Shuker.

Na twee spannende sets trokken Buis en Tanaka aan het kortste eind in de beslissende supertiebreak: 3-6, 6-3, 1-10. 'Whiley en Shuker zijn geduchte tegenstanders', erkent Buis. 'Niet voor niets wonnen ze brons op de Paralympische Spelen in 2012 en 2016. Manami en ik zijn veel minder op elkaar ingespeeld.' Het was voor Buis en Tanaka het tweede toernooi dat ze ooit samen speelden. Vorig jaar wonnen ze het Bath Indoor Tournament in Engeland.

In het enkelspel werd Buis ook gestuit door Whiley. De voormalige nummer 3 van de wereld maakte in februari een comeback nadat ze moeder is geworden en won sindsdien vier van de vijf toernooien die ze speelde. Ook in Daegu ging Whiley met de titel aan de haal. Buis: 'Ik ben de enige die het haar moeilijk heeft kunnen maken. We waren erg aan elkaar gewaagd. Helaas kon ik mijn goede spel in de eerste set niet twee sets continu volhouden. Ik gaf het zelf uit handen.'



Deze week speelt Buis het Korea Open in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Volgende week reist ze naar Japan voor het Superseriestoernooi in Iizuka.