Nationale herdenking zelfdodingen drukbezocht

Zo'n honderd nabestaanden kwamen zondag naar Nijmegen voor de Nationale Herdenking voor Nabestaanden van Suïcide. Het was pas de tweede editie van deze landelijke bijeenkomst. Het is een initiatief van verschillende organisaties voor mensen in psychische nood en het Humanistisch Verbond

'De vader van mijn kinderen heeft drieëndertig jaar geleden zelfmoord gepleegd en dat blijft altijd maar door zingen, ook al wil je er niet mee bezig zijn', zegt Ageeth op de herdenking. Om privacyredenen wil zij haar achternaam niet genoemd hebben. De zelfmoord van haar toenmalige ex-man kwam als een complete verassing voor haar en haar kinderen. Veel wil Ageeth er niet over zeggen, maar vertelt wel dat het verlies haar toen net twaalfjarige dochter zo hard raakte dat zij er nu nog last van heeft. Ageeth wil er liever niet teveel over nadenken: 'Anders maakt het mij depressief, en dat wil ik niet.'

Steun door gedeeld verdriet

Maar tegelijkertijd is zij blij dat deze "Nationale Herdenking voor Nabestaanden van Suïcide" in haar woonplaats is. 'Als ik er over praat word ik altijd emotioneel en dan merk ik dat het er nog steeds is'

Ze noemt de herdenking heel bijzonder. 'Je realiseert je dat je niet alleen bent in dit soort situaties en dat er veel mensen zijn die vergelijkbare situaties meemaken. Maar je weet ook dat het voor iedereen anders is en iedereen er op een andere manier mee omgaat. En het kan iedereen overkomen. Overal kan iemand het zo moeilijk krijgen, zo ziek worden, dat hij of zij eruit stapt'

Zang en zaden

De herdenking bestaat onder meer uit zang. Het nummer dat bijna iedereen meezingt is "Zing, Vecht, Huil, Bid, Werk & Bewonder" van Ramses Shaffy. Deze titel staat voor de cocktail aan emoties waarmee nabestaanden na suïcide worstelen. Na de samenzang planten nabestaanden zaden in schalen. Het staat symbool voor de toekomst die iedereen ondanks het verdriet ook nog heeft.

Volgend jaar in Utrecht

Esther Zawiolkowski is één van de organisatoren. Zij gelooft dat deze herdenking nodig is. Het samen verwerken is extra belangrijk, juist omdat zelfdoding altijd zo onverwacht is. 'In de regio Nijmegen-Arnhem kiezen per jaar zo'n honderd mensen voor suïcide. De nabestaanden hebben te maken met twijfels, vragen, boosheid en misschien ook zelfkritiek omdat ze denken dat ze het misschien hadden kunnen voorkomen. Het is een heel eenzaam stuk rouwverwerking. Wij hopen dat de nabestaanden hier een uur van rust, erkenning en herkenning hebben gevonden'

Zawiolkowski was betrokken bij de eerste editie van deze herdenking. Zij is nu al bezig met de derde editie van deze Nationale Herdenking voor Nabestaanden van Suïcide. Die wordt in Utrecht gehouden.

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl