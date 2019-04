Play-offs Vitesse komen in gevaar: 'Maar we hebben alles nog in eigen hand'

Een gelijkspel bij FC Utrecht, al zes wedstrijden geen winst en Willem II en Groningen naderen hard. Deze factoren helpen Vitesse allemaal niet bij het halen van de doelstelling: de play-offs om Europees voetbal. Die plekken komen serieus in gevaar. 'Maar we hebben alles nog in eigen hand', zeggen ze bij de Arnhemse club.

Over druk van ploegen als Willem II en Groningen, die op één en op twee punten minder staan, willen ze bij Vitesse niet praten. 'Er is altijd druk. Elke keer gaat het hierover. Maar ik vind dat we altijd moeten winnen, of je nou voor de play-offs speelt of niet', roept Linssen na afloop.

Tekst gaat verder na de video:

Toch moet er wel een doelstelling gehaald worden. Als de play-offs niet gehaald worden dan is er geen Europees voetbal en faalt Vitesse. 'Maar dat betekent niet dat de situatie voor ons verandert na vandaag. We staan namelijk nog altijd op de goede plek op de ranglijst. De bal ligt nog bij ons, bij Ajax is dat voor de strijd om het kampioenschap toch ook hetzelfde? Wij moeten winnen en dat willen we ook', vertelt de aanvoerder.

Vitesse staat nu zevende. Plek acht is waarschijnlijk voldoende voor de play-offs, maar nummer negen FC Groningen staat op twee punten. Het kan dus 'tricky' worden voor Vitesse. 'Maar voetbal is altijd tricky. We moeten gewoon de rest van de wedstrijden winnen, dan kan niemand ons stoppen. Het is nog altijd in onze handen', zo valt de eenmalige hoofdtrainer, Oleg Yarovinsky, zijn aanvoerder bij na afloop.

'Teleurstellende gelijke spelen'

De 0-0 tegen FC Utrecht was al het vierde gelijkspel op een rij. Tegen AZ en PSV werd het ook gelijk. 'Uiteindelijk kunnen we zeggen dat we allemaal aan elkaar gewaagd zijn. We zijn in die wedstrijden niet meer door de ondergrens gezakt. Dat is ook belangrijk. De punten ontbreken, dat is zo. Maar we staan ook niet met lege handen', vertelt Linssen.

Yarovinsky, die vandaag de geschorste Slutskiy verving als hoofdcoach, vindt dat de resultaten van de laatste weken uiteindelijk teleurstellend zijn. 'We hebben goede wedstrijden gespeeld, maar de tegenstanders ook. Dat betekent dat we uiteindelijk teleurstellende gelijke spelen behaald hebben.'

Geen verlies voor Yarovinsky

Hoewel Yarovinsky voor één wedstrijd hoofdcoach was, baalde hij natuurlijk wel dat hij niet gewonnen heeft. 'Maar uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Ik wil altijd winnen, of ik nu assistent of hoofdcoach ben. Er staat dan wel geen verlies achter mijn naam, maar het hoofdcoach zijn was voor mij natuurlijk alleen maar een technische rol.'