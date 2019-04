Eerste fandag Navarone in Nijmegen: 'Wij hebben de beste fans'

Aan het raam hangen affiches met de tekst: 'Besloten feest, fanclub dag Navarone'. Slechts 150 van de 800 fans die zich aanmeldden, mochten zondag aanwezig zijn.

'Fanclub is handig'

Yvonne Dijkshoorn, oprichter van de fanclub, kijkt tevreden rond in het café. Ze gaat regelmatig naar concerten van buitenlandse bands en merkt daarbij hoe handig zo'n fanclub is. 'Het is gewoon heel leuk om zo'n fanclub te hebben. Want dat kan je met elkaar in contact komen als je een keer alleen gaat. Dan heb je gelijk een groep om bij aan te sluiten.'

Estelle Levinson is één van de gelukkigen die er vandaag bij zijn. 'Ik vind het echt fantastisch dat het wordt georganiseerd. Ik vind het gewoon leuk dat de fans de kans krijgen om nu elkaar mee te maken en een soort van diepere connectie te kunnen krijgen met de mannen.'

'Super dankbaar'

En de mannen zelf zijn maar wat blij met de fanclubdag. Gitarist Roman Huijbreghs: 'We hebben iedereen keihard nodig en we zijn super dankbaar dat mensen zo betrokken zijn. En we hebben sowieso gewoon de beste fans.'

Zelfs de consumptiebonnen in Dollars ademen de sfeer uit van Navarone. Op de Dollarbiljetten prijkt niet de afbeelding van voormalig Amerikaanse presidenten als Abraham Lincoln, maar de gezichten van de bandleden.

Vlieguren

Het is niet voor niets dat de eerste fanclubdag juist hier georganiseerd is. De meeste bandleden maakten hier vlieguren in de huisband. Gitarist Kees Lewiszong: 'Hier hebben we een flink repetoire aan covers gespeeld die door wekelijks hier te spelen echt in ons systeem zaten.' Drummer Robin van Assen: 'Daar hebben we in The Voice flink van genoten.'

Naamsbekendheid

De fans volgden de verrichtingen bij The Voice of Holland dan ook nauwlettend op een groot scherm. En al werd Navarone dan niet de winnaar, voor de fans is het goed zoals het gegaan is. Yvonne Dijkshoorn: 'Als winnaar van The Voice denk ik dat je ook een beetje aan banden wordt gelegd. Dat er bepaalde verwachtingen en verplichtingen zijn. En daar zijn ze nu mooi onderuit gekomen. Maar ze hebben wel dat stukje naamsbekendheid mee weten te pikken.'

'Ze zitten echt in mijn hart'

Gerdy Boon deelt die mening. Voor haar kan de band sowieso niet meer stuk. 'Ik heb een hele moeilijke periode achter de rug en daarna heb ik met mijn man een feest georganiseerd om het leven te vieren. En toen kwamen zij als verrassing optreden. Dat deed heel veel met me.... Ja, ze zitten echt in mijn hart.'