Tienduizenden euro's voor Pippi-cast: 'Annika wil een maagverkleining'

Twee jaar lang vertolkten Inger Nilsson (59), Maria Persson (59) en Pär Sundberg (61) de rol van Pippi, Annika en Tommy. Vijftig jaar na dato wordt de televisieserie nog altijd in binnen- en buitenland herhaald. 'Het leeft nog steeds. Pippi Langkous heeft dezelfde naamsbekendheid als Coca-Cola', zegt Tulp.

Geen royalty's

De acteurs krijgen volgens haar dagelijks post en worden nog altijd nageroepen. 'Maar geld krijgen ze er niet voor', stelt zij. 'Terwijl de kinderen van Harry Potter miljonair zijn geworden. Dat had ook niet gehoeven, maar niks is wel heel erg weinig.'

De inzamelingsactie loopt nog door tot eind april. Tulp hoopt dat de teller straks voorbij de 35.000 euro gaat. Al draait het volgens haar niet per se om het geld. 'Het is vooral een gebaar dat we al die jaren met veel plezier naar de serie hebben gekeken'.

Niet zielig

De acteurs, die door het AD naar Nederland werden gehaald, vinden de actie hartverwarmend. 'Ze zijn blij dat we het op een goede manier doen. Het moet niet zielig overkomen, want dat zijn ze niet.' De acteurs kwamen tijdens de lunch in Rotterdam heel sympathiek over, zegt Tulp. 'Pär stond zelfs op om foto's van óns te maken. Heel bijzonder.'

Bekijk de eerdere uitzending van De Week van Gelderland. Tekst gaat verder onder de video:



Inger Nilsson (Pippi) en Pär Sundberg (Tommy) overwegen een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel. Eerstgenoemde is nog altijd actrice en speelt tegenwoordig in een Duitse detective. Sundberg had een reclamebedrijf, dat hij heeft verkocht.

Ernstige artritis

Maria Persson, beter bekend als Annika, heeft het volgens Tulp minder breed. Na een café te hebben gerund met haar toenmalige echtgenoot, kwam ze terecht in de ouderenzorg en moest ze haar zoon alleen opvoeden. Nu wil ze graag een maagverkleining, zodat ze kan afvallen om in aanmerking te komen voor een nieuwe knie. 'Ze heeft veel pijn dankzij ernstige artritis', zegt Tulp. 'Ze kan geen tien meter lopen voordat ze moet uitrusten. Maar eerst gaat ze naar een opticien voor een goede bril. Ze heeft nu een supermarktbril van drie euro.'

De inzamelingsactie is ook in het buitenland opgepakt. Tulp zegt de laatste tijd in een achtbaan te leven. 'Ik kan nooit meer twee vlechtjes in mijn haar doen als ik de deur uit ga. Ik hoor nu af en toe al 'Hé Pippi'.'

Doneren kan nog even via deze site.

Zie ook: Fans halen al ruim 22.000 euro op voor Pippi Langkous