Vitesse schiet niet veel op met punt na saai duel bij FC Utrecht

In een saaie wedstrijd in Utrecht is Vitesse zondagmiddag niet verder gekomen dan een 0-0 tegen FC Utrecht. Hoewel beide ploegen tot scoren kwamen, wist de VAR te voorkomen dat een van de ploegen er vandoor ging met de winst. Door het gelijke spel schiet Vitesse niet veel op op de ranglijst. Sterker nog, het ziet concurrent Willem II hard naderen.

EINDSTAND FC UTRECHT-VITESSE: 0-0

90+6': Afgelopen.

90': Er komen 6 minuten extra tijd bij. Redelijk veel.

87': Foor komt ook nog voor Büttner, die met zijn been trekt.

85': Matavz komt er nog in voor vijf minuten. Bryan Linssen gaat er vanaf.

81': De VAR kijkt er nog heel lang naar en keurt ook deze goal af wegens buitenspel.

80': GOAL! Daar is de goal, de 0-1 van Jake Clarke-Salter. Hij kopt via de onderkant van de lat raak na een schitterende vrije trap van Ødegaard.

72': Buitink gaat eraf, Mohammed Dauda komt erin.

70': Het is ook een hele matige tweede helft van beide ploegen. Voetballend zit er niet veel in.

67': Net zoals in de eerste helft heeft Ødegaard weer een goede vrije trap in huis. En weer is het Jensen die de bal keert.

58': Ødegaard is weer een van de beteren aan Vitesse-zijde, maar ook de Noor kan niet echt het spel maken vandaag.

54': Serero maakt een heel nuttige overtreding anders kon Bahebeck namens Utrecht een vrije doortocht maken naar de 1-0. De Zuid-Afrikaan ontvangt wel een gele kaart.

52': Büttner haalt eens uit, maar zijn schot gaat over.

48': En daar is het bewijs. Slutskiy kan ook niet stilzitten op de tribune.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust.

45': We krijgen nog twee minuten blessuretijd.

42': Oei, daar was bijna de 1-0 voor Utrecht. Maar Kerk kopt naast.

37': Het wordt steviger. Al een derde duel op rij waar Higler in moet grijpen. Hij geeft nu een gele kaart aan een Utrechter voor een overtreding op Serero.

34': Een vrije trap van Martin Ødegaard wordt schitterend uit het doel getikt door Jensen. Daar stond Vitesse bijna op voorsprong.

28': Clarke-Salter gaat neer en lijkt even aangeslagen. Maar hij lijkt niet veel later ook weer verder te kunnen.

20': Toch niet. De VAR keurt het doelpunt af wegens buitenspel.

19': GOAL! Daar is uit het niets ineens de 1-0 voor FC Utrecht. Van de Streek ontsnapt aan buitenspel en wurmt zich langs de verdedigers. Hij schiet de 1-0 binnen.

18': Daar was Vitesse dichtbij de 0-1. Clark kopt uit een hoekschop voorlangs.

17': Vitesse en Utrecht zijn aardig in evenwicht, al is Utrecht een stuk slordiger.

14': Voorlopig is Yarovinsky een stuk rustiger langs de lijn dan wat zijn landgenoot Slutskiy normaal is.



8': Buitink is daar ineens met de kans. Hij verovert de bal van Letschert en schiet ineens op goal. Keeper Jensen tikt de bal nog wel naast.

5': Vitesse probeert wel meteen vooruit te voetballen in Utrecht.

1': We zijn begonnen.

16.45 uur: Een ludiek spandoek in het uitvak van Vitesse tegen scheidsrechter Gözübüyük die vorige week de woede van heel Vitesse op zijn hals haalde.

16.43 uur: Daar zijn beide ploegen.

16.38 uur: Wat warmt het stadion op dit moment beter op? De zon, of Henk Dissel? U mag gokken.

16.30 uur: Nog een kwartier opwarmen en dan begint de belangrijke wedstrijd voor Vitesse hier in Utrecht.

16.25 uur: Vitesse-verdediger Maikel van der Werff bekijkt de wedstrijd dus vanaf de tribune vandaag. Hij weet als geen ander dat FC Utrecht-Vitesse vorig seizoen gemixte gevoelens oproept. In de competitie werd met 5-1 verloren. In de finale van de play-offs werd hier met 1-2 gewonnen.

16.20 uur: Remko Pasveer was vorige week de grote uitblinker in de thuiswedstrijd tegen PSV. Kan hij vandaag weer uitblinken? Vorig jaar ging de keeper hier meerdere keren in de fout en verloor hij in deze wedstrijd zijn basisplaats.

16.15 uur: Een van de Berezutski-broers is doorgeschoven naar de bank. Hij staat namelijk samen met Utrecht-assistent Zjelko Petrovic en Oleg Yarovinsky te praten.

16.10 uur: Assistent-trainer Oleg Yarovinsky neemt de honeurs waar vandaag omdat Slutskiy geschorst is. De Rus hoopt dat hij maar één wedstrijd hoofdcoach hoeft te zijn, zo zei hij vrijdag bij het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland.

Zie ook: Yarovinsky neemt Vitesse één keer over: 'Daarna naar Real Madrid'

16.05 uur: Niet alleen Slutskiy is geschorst. Tijdens de wedstrijd tegen PSV pakte Maikel van der Werff een rode kaart. Hij speelt dus ook niet. Doekhi vervangt hem.

Opstelling: Pasveer; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Büttner; Linssen en Buitink.

16.00 uur: Vitesse zal het vandaag in ieder geval zonder trainer Leonid Slutskiy moeten stellen. De coach is geschorst na zijn uitspraken over Serdar Gözübüyük.