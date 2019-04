De Graafschap-trainer De Jong: 'titelstrijd maakt mij geen zak uit'

'De titelstrijd maakt mij helemaal geen zak uit wie er kampioen wordt. Het gaat erom dat mijn cluppie erin blijft. Daar spelen we voor. Vandaag hebben we goeie zaken gedaan qua voetbal, maar het is niet zo dat het de komende weken wel gaat lukken, omdat het nu ook bijna is gelukt. We zijn zo aan het verbeteren als club, vandaag ook weer een staande ovatie van het uitvak.'

Nigel Bertrams is wel in voor een stunt tegen Ajax over twee weken. 'Ja, dat zullen ze hier bij PSV zeker kunnen waarderen. Ik wil iedere wedstrijd winnen, ook tegen Ajax. We laten goed voetbal zien, maar het kwartje valt telkens niet onze kant op. Maar we gaan er alles aan doen om de play-offs te ontlopen. Nog vier mega-belangrijke wedstrijden en ondanks dat we hier hebben verloren, kunnen we die wedstrijden toch met vertrouwen tegemoet zien.'

'We waren vandaag heel dichtbij. We stonden tot ruim 65 minuten op voorsprong en geloof je echt in een stunt. Helaas staan we toch met lege handen. Ik voelde me goed en kon een paar lekkere ballen pakken. Ik kon belangrijk zijn voor het team, maar dan is het zo balen dat we die penalty tegen krijgen.'

De Jong zag zijn aanvallende tactiek aanvankelijk prima werken. 'Ik ben trots op mijn jongens. We hadden een goed plan, maar gezien de kansen is de overwinning wel terecht. Maar het zegt veel dat PSV op het einde nog tijd ging rekken.'