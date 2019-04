Meldpunt Onveilig Verkeer: meldingen stromen binnen

Een onoverzichtelijke oversteekplaats, te hard rijdende auto's of een gevaarlijk kruispunt: er zijn de afgelopen week veel meldingen binnengekomen via ons Meldpunt Onveilig Verkeer. Op onze kaart kun je gevaarlijke situaties melden en op elkaars meldingen stemmen.

Samen met andere regionale omroepen neemt Omroep Gelderland deze maand de verkeersveiligheid onder de loep. Tot en met 23 april kun je een melding plaatsen en stemmen op de gevaarlijke verkeerssituaties. In een week tijd zijn er meer dan 650 meldingen binnengekomen, ook is er massaal gestemd.

We zullen de verzamelde gegevens vervolgens verder onder de loep nemen en op een later moment bekendmaken wat het gevaarlijkste verkeerspunt in jouw regio is.

Meeste meldingen

Gevaarlijke kruispunten en te hard rijdende auto's zien we vooralsnog het meeste terug in de meldingen. De kruising van de Lochemseweg en de Almenseweg bij Warnsveld is één van de wegen waarop erg veel wordt gestemd. Daarnaast klagen veel mensen over de 'onoverzichtelijke situatie' op het Keizer Karelplein in Nijmegen.

De Trajanussingel in Beuningen krijgt ook veel stemmen. Op de weg geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, maar daar lijken weinig mensen zich aan te houden. 'Auto's en motoren rijden veel te hard, kinderen en fietsers zijn een prooi om geschept te worden', luidt een van de reacties. Een ander vult aan: 'Ze rijden hier structureel te hard (50 km/h en harder), we hebben we een dochter van 2 en zijn als de dood dat haar iets overkomt'.

'Weinig actie van de gemeente'

Bewoners van de Trajanussingel zijn al langere tijd met de gemeente in overleg. Een rapport van Veilig Verkeer Nederland toont bovendien aan dat de weg onveilig is. Tot grote ergernis van de bewoners heeft de gemeente tot nu toe weinig gedaan om de zorgen weg te nemen.

De gemeente Beuningen laat weten dat dit een van de plekken is die bijzondere aandacht heeft en waar ook in overleg met de bewoners de afgelopen jaren op verschillende manieren gekeken is naar oplossingen. Wethouder Piet de Klein: 'Waar je vaak tegen aanloopt is toch het gedrag van verkeersdeelnemers en dat is iets wat vaak heel moeilijk te beïnvloeden is. Elders probeerden we al wegversmallingen, drempels, extra borden, een digitale snelheidsmeter en extra controles door de politie. We hebben hier ook bushaltes geplaatst, juist ook om de snelheid er wat uit te halen. Al die dingen bij elkaar zijn zijn toch voor een aantal weggebruikers daar niet voldoende om zich netjes te houden aan de snelheid. Het is een best wel een bijzondere uitdaging voor ons als gemeente'.

De wethouder denkt te weten waar het probleem vooral in zit: 'We hebben ooit de 30-kilometerzone ingevoerd in Nederland, maar wel in wijken en straten die er eigenlijk op ingericht zijn om 50 te kunnen rijden. Ik denk dat daar ook het probleem zit. De weginrichting is zodanig dat we toch nog geneigd zijn om 50 te rijden. Daar moeten we met z'n allen eigenlijk naar kijken. We staan open voor ideeën en suggesties. Iedereen is welkom.'

Bewoners hopen dat de vele meldingen die binnen zijn gekomen bij het meldpunt voor de gemeente reden zijn om nu wel drastische maatregelen te nemen.

Luister hier naar de reportage vanuit Beuningen en de reactie van wethouder Piet de Klein:

Welke verkeerssituatie vind jij gevaarlijk? Stem op de locaties die al gemeld zijn op de kaart. Staat de locatie er niet tussen, dan kun je ook een nieuwe melding doen.