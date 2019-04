'Dit is echt kicken hoor': Nijmeegse familie hofleverancier Mega Piraten Festijn

Het Mega Piraten Festijn trekt door het hele land en doet tal van dorpen en steden aan. Jaarlijks eindigt de tour in het Arnhemse Gelredome met een spectaculair slotstuk. 'Arnhem, Arnhem? Wat is dat', lacht vader Jean. Hij staat liever voor zijn eigen mensen in de Waalstad. Dat doet hij samen met Roderik van Kerkhof als Duo Abe. Het duo haalt met de muziek geld op voor het goede doel. 'We proberen geld te genereren voor muzieklessen voor autistische kinderen', legt Jean uit.

Zoons Jean jr. en Joey Knipping timmeren ondertussen ook hard aan de weg. Ze vormen eveneens een duo als de Gebroeders Knipping. 'Dat gaat hartstikke goed onder elkaar. Ik heb het eerst acht jaar alleen gedaan, maar dat doe ik niet meer', vertelt Jean Knipping jr. 'Mijn broer kan eigenlijk veel beter zingen en ik heb hem zo gek gekregen.' Het laatste nummer van het duo 'Hee schatje' werd tienduizenden keren bekeken op YouTube. Dat succes is bij de organisatie van het Mega Piraten Festijn niet onopgemerkt gebleven.

'We jutten elkaar een beetje op'

Zowel vader als de twee zoons mogen de uitzinnige menigte dus toezingen. 'Ik loop mee naar boven, sla ze alle twee op die dikke kont van ze en wens ze succes', zegt Jean sr. lachend. Andersom staan zijn twee zoons ook vooraan als hij het podium betreedt. 'We jutten elkaar altijd een beetje op. Een beetje sarren', lacht zoon Joey. 'Maar als je die deur door bent en op het podium staat, valt de spanning van je af.'

Bekijk de reportage (tekst loopt door onder video)

'Dit is echt kicken'

Als Jean Knipping sr. de zaal iets over half acht al heeft warm gemaakt, mogen de broers iets na acht uur het podium op. Zoals verwacht gaat de hele zaal los op de laatste hit. 'Dit is echt kicken, zo voor eigen publiek', zegt Joey als hij van het podium afkomt. Of ze in december naar het Arnhemse Gelredome willen komen tijdens het slotstuk? 'Ja hoor! Muziek kent geen grenzen. Maar we zijn al vereerd dat we hier mogen staan', besluiten de twee.