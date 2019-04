Hoger beroep in dubbele hotelmoord Arnhem

Het gerechtshof in Arnhem buigt zich maandag over het hoger beroep van René de L. uit Almere. Hij stak in in maart 2017 de Arnhemse hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel dood. De rechtbank veroordeelde De L. vorig jaar al tot 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Hoteleigenaar Bennie Peters werd met 121 messteken omgebracht, Willy van den Heuvel met tientallen. De lichamen van de slachtoffers werden op 23 maart gevonden in het voormalige Rembrandthotel aan de Patersstraat.

De verdachte meldde zich een dag later bij de politie. Het bleek te gaan om de 49-jarige tbs'er René de L., die als onderdeel van een behandeltraject in de Oostvaarderskliniek als vrijwilliger bij het Voedselloket in Almere werkte. Kort voor de bloedig en dodelijke steekpartij stal hij een bestelbus van het loket en verdween hij.

Volgens de rechtbank leefde de verdachte gewelddadige fantasieën uit op zijn slachtoffers. 'Het is een hele gevaarlijke man. De kans op herhaling is groot', aldus de rechtbank tijdens de uitspraak in februari vorig jaar. De rechtbank wilde met de straf voorkomen dat de 49-jarige De L. ooit zonder behandeling weer op vrije voeten zou kunnen komen. Dat was een mogelijkheid geweest als de man levenslang had gekregen.

De L. ontkent zelf dat hij het tweetal heeft gedood, maar zegt ook dat hij zich niets kan herinneren. De zitting van maandag is ter voorbereiding van het echte hoger beroep, dat later dit jaar van start gaat.

