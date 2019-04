DEPOSIT winnaar Parel van de Betuwe 2019

In Zinder vond zaterdagavond 13 april de finale van de 30e editie van de Parel van de Betuwe plaats. De hardcoreband DEPOSIT, opgericht in 2015, won de titel en bijbehorende geldprijs.

De Parel van de Betuwe ging in januari van start met de bekendmaking van de vijf geselecteerde bands. In februari kregen zij onder leiding van professionals uit de muziekwereld workshops, waarna in maart twee bands afvielen in de voorrondes. In Zinder vond 13 april de grote finale plaats, waarbij elke band 30 minuten speeltijd kreeg.

DEPOSIT bestaat uit Dieter, Mark, Martijn en Erik en bracht onlangs hun debuutalbum Self Medicated uit. In de finale lieten zij Mark of Chaos (een punk rock band) en Stranded (een hardcore-/crossoverband) achter zich.

Foto's: Jan Woldberg