Palmpasen leeft in Laren

Je komt ze niet vaak meer tegen. Maar in Laren is de palmpasenoptocht weer springlevend. Naar verwachting doen er honderd kinderen aan mee.

Net als andere palmpasen optochten in onze provincie leidde ook de viering in Laren een karig bestaan. Totdat drie jaar geleden ondernemers en het Kulturhuis vonden dat het anders kon. De bakker wilde wel de broodjes leveren, de houthandel de stokken, de supermarkt de eetversiering etc. De stokken en materialen worden allemaal gratis ter beschikking gesteld en het versieren gebeurt in 't Kulturhus. De viering is weer springlevend.

Dwars door de kerk heen

Kinderen lopen samen met de fanfare een rondje door het dorp. De tocht gaat via de Dorpsstraat en dwars door de kerk. Aan de ene kant gaan ze erin. De fanfare speelt er een deuntje en de kinderen kunnen ondertussen opwarmen. vervolgens lopen ze er aan de andere kant weer uit.

De optocht begint zondag om half drie. Daarvoor legt kerkelijk werkster Swenne Bijzet de religieuze betekenis van Pasen uit. Ook de betekenis van de stok, het haantje, het kruis en de buxustak worden behandeld in het Kulturhuis aan de Vervoldseweg.

Aandacht op school

Op de Prins Willem Alexanderschool wordt volop aandacht besteed aan Pasen. In de afgelopen weken is aan de hand van een thema het paasverhaal op school verteld. Thema van dit jaar is "Licht overwint". Op de school vinden ze het belangrijk dat Pasen niet alleen het verstoppen van eitjes is. Je viert nieuw leven, de intocht van Jezus. Op witte donderdag 18 april is er ook nog een gezamenlijk ontbijt.



Het tv-programma 'Ik Geloof in Gelderland' van Omroep Gelderland zendt op 1e Paasdag 21 april een uitgebreide reportage uit van de palmpasentocht in Laren.