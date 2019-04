Hakenkruizen op politiepost in Wezep

De politiepost in Wezep is zaterdag beklad met verf. Zowel op de deur als het logo is een hakenkruis gespoten.

Wijkagent Han Moes merkte de vernielingen op. Hij noemt de mislukte hakenkruizen 'erg kwetsend en smakeloos'. Wie de dader of daders zijn, is hem niet bekend. Moes zoekt naar getuigen van het voorval.

Bestuur komt bijeen

De hakenkruizen worden dit weekend nog niet weggehaald, vertelt beheerster Anneke de Groot van het Multifunctioneel Centrum De Brinkhof in Wezep. De politiepost is in dat dorpshuis gevestigd. 'Maandag komt het bestuur bij elkaar om dit te bespreken. We zullen de gemeente er ook bij betrekken.'

Het is volgens De Groot de eerste keer dat er sprake is van bekladdingen op het dorpshuis of de politiepost. Ook zij heeft geen idee wie er achter zit of wat het motief is.

Eerder in Ulft

Eerder deze week werden inwoners van Ulft al opgeschrikt door bekladdingen. Op verschillende plekken in het dorp werden beledigende leuzen en een mislukt hakenkruis geschilderd.

