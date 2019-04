Orion bereikt finale na spannende wedstrijd

De volleyballers van Achterhoek Orion uit Doetinchem hebben zich zaterdagavond geplaatst voor de finale om het landskampioenschap in de eredivisie. In een bomvolle SaZa Topsporthal werd er in een spannend duel tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn weliswaar met 2-3 verloren, maar voor de Doetinchemmers was dat net genoeg om een plek in de finale te bemachtigen.

'Wat een spanning, maar wat een fantastische avond', aldus Orion-trainer Martijn van Goeverden. 'Het was geen mooi volleybal maar de sfeer eromheen en de strijd van de ploeg was fantastisch.' Orion moest minimaal twee sets pakken om de finale te behalen. 'We stonden 2-0 achter dus uiteindelijk gaat dan door iedereens kop: 'het zal toch niet dat je die wedstrijd gaat verliezen met 3-0 of 3-1'', legt aanvoerder Pim Kamps uit. 'En dan laten we die andere sets zien dat we de terechte nummer twee zijn op dit moment.'

Op weg naar de finale

Achterhoek Orion kan zich nu klaar gaan maken voor de ontmoeting met Abiant Lycurgus, de nummer één van de competitie. 'Ze hebben veel kwaliteiten in huis', weet Van Goeverden. 'Dus wij moeten echt gaan stunten om ze te verslaan.' Kamps denkt dat Orion met de service Lycurgus onder druk kan zetten. 'Als wij goed serveren dan hebben ze heel veel moeite', aldus de aanvoerder. 'Uiteindelijk zijn zij gewoon eerste, dus dat betekent dat wij de underdog zijn en vrijuit kunnen ballen.'



Finale

De finale wordt gespeeld volgens het best-of-five principe. Het team dat als eerste drie wedstrijden wint, mag zich Nederlands Kampioen kronen. De eerste wedstrijd voor Orion staat op zondag 21 april gepland om 15.00 uur in MartiniPlaza in Groningen. Vervolgens is de tweede return op zondag 28 april om 15.00 uur in de SaZa Topsporthal in Doetinchem.



Foto: REGIO8