Opmerkelijk: kunstgebit gevonden in Arnhems park Klarenbeek

Donderdag 11 april liep ze rond het middaguur een heerlijk rondje met haar hond in Park Klarenbeek toen ze een wel heel opmerkelijke vondst deed. Op de hoek van de Heemstrabank in Park Klarenbeek lag een kunstgebit. 'Ik heb hem laten liggen, want vond het vies om aan te raken', aldus Kleinman-Couperus.

Meer foto's van verdwaalde kunstgebitten

Pia deelde de foto in de Facebookgroep Arnhem-mijn-stad en de foto heeft inmiddels al meer dan 200 likes en 100 opmerkingen.

'Zeker iemand even uitgedaan om wat te eten en daarna vergeten? Duur geintje', zegt één van de Arnhemmers op Facebook.

Onder het bericht duiken ook meer foto's op van verdwaalde kunstgebitten, maar of deze echt allemaal 'verloren' zijn is de vraag. Toch is dit kunstgebit een dag eerder gefotografeerd toen het nog op een wandelpad lag in hetzelfde park. Het kunstgebit is te herkennen aan de ontbrekende tand.

Foto: Nick Mos

Van wie is het kunstgebit?

Er heeft zich nog niemand gemeld die zijn of haar kunstgebit mist. 'Ik vind het zo bijzonder... Zoiets mis je toch?', aldus Pia.