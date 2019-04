Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende hulp afkondigen door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo'n 2 à 3 keer per week is er een patiëntenstop van zo'n 1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld één keer per week.

Dat zegt woordvoerder Anneke Plette van het St Jansdal tegen Omroep Flevoland. Het is volgens haar niet zo dat ambulances eerst naar Harderwijk rijden en dan worden doorgestuurd. Ambulances weten bij vertrek al dat ze moeten uitwijken naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Almere, Apeldoorn, Amersfoort of Zwolle. Voor patiënten in levensbedreigende situaties is in Harderwijk altijd acute hulp beschikbaar.

De toestroom van patiënten uit Lelystad doet zich vooral 's avonds en 's nachts voor. Overdag van 8:00 uur tot 21:30 uur is er een spoedpoli geopend in de vestiging van het St Jansdal in Lelystad. Het St Jansdal is in gesprek met omliggende ziekenhuizen hoe de situatie kan worden verbeterd.