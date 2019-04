Jaar schorsing dreigt voor voetballer na bewusteloos slaan tegenstander

Een voetballer van Be Quick Zutphen heeft een schikkingsvoorstel van 12 maanden schorsing gekregen van de aanklager van de KNVB. De speler sloeg op 23 maart een speler van Wolfersveen uit Zelhem bewusteloos. Beide clubs kregen een schikkingsvoorstel van een boete en een punt in mindering.

door Henrico Pit

Het gaat om een wedstrijd in de zondag 5e klasse F. De vlam sloeg in de pan in de 80ste minuut, bij een 2-0-voorsprong voor thuisclub Wolfersveen. Nadat de scheidsrechter floot voor een overtreding in het voordeel van Wolfersveen, begon de speler van Be Quick die de overtreding had veroorzaakt tegenstanders weg te duwen. Hij zei volgens de scheidsrechter dat hij werd gediscrimineerd.

Er ontstond een massale vechtpartij, waarbij een speler van Be Quick een tegenstander bewusteloos sloeg. De scheidsrechter staakte daarop de wedstrijd.

Be Quick stemt in met voorstel

Voorzitter Jeroen Bloemenkamp van Be Quick kan zich in het schikkingsvoorstel van de KNVB vinden. Hoewel hij het nog met zijn bestuursleden moet bespreken, laat hij al weten dat zijn club het voorstel accepteert. 'Dit soort zaken horen niet thuis op het voetbalveld.' Hij is ervan overtuigd dat de aanklager goed naar de zaak heeft gekeken.

Of de speler met het schikkingsvoorstel instemt, weet Bloemenkamp nog niet. 'Daar gaan we dinsdag goed met hem over praten.' De voorzitter spreekt zelf van een 'passende straf' voor de speler, die in afwachting van het schikkingsvoorstel door de club al werd geschorst. Als de speler niet instemt met het voorstel komt de zaak voor de tuchtcommissie.

Wat Bloemenkamp betreft is de speler na de schorsing weer welkom bij Be Quick. 'Mits hij garandeert dat dit nooit weer gebeurt.'

Wolfersveen praat er nog over

Bestuurslid Jan Nijen Es van Wolfersveen weet nog niet of zijn club met het schikkingsvoorstel akkoord gaat. 'Dat moeten we als bestuur nog bespreken.'