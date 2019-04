Automobilist ongedeert na zwaar ongeval in Ommeren

Bij het ongeluk heeft een personenauto twee bomen frontaal geraakt en is de wagen in twee delen gebroken. De voor- en achterkant lagen in twee stukken in de sloot en de rechterzijde van de auto die tegen de eerste boom compleet was weggeslagen lag op het wegdek. De jonge automobilist van het voertuig raakte wonder boven wonder niet gewond en heeft aan het ongeval alleen een paar schrammen over gehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto's: Marco van Deick