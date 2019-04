Getergde Wolters scoort eindelijk voor NEC

'Ik was er al een paar weken dichtbij, maar lekker om eindelijk te scoren voor deze club. We oefenen veel om erbij te zitten bij een rebound en dat was zo bij die tweede goal. Die eerste was een goede bal van Jordy Bruijn en ik snij goed naar binnen. Dat was lekker. Ik was ook wel getergd, omdat ik eerst niet zou spelen. Maar het is allemaal wel leuk en aardig, Randy dit en Randy dat, maar het gaat vooral om die drie punten.' foto: Broer van den Boom

Jordy Bruijn was vooral tevreden met de zege. 'De manier waarop was iets minder, maar we hebben gewonnen en dat was nodig. We kunnen weer naar boven kijken. De eerste helft was de beleving niet goed. Aan de bal en zonder bal deden we de dingen niet op de juiste manier. Dan is het lastig om je terug te knokken, maar dat hebben we gelukkig wel gedaan. Niet met al te mooi voetbal, maar wel een belangrijke overwinning.'

Bruijn droeg voor het eerst de aanvoerdersband en dat had hij niet verwacht. 'Ja, de trainer kwam gisteren naar me toe en zei dat ik aanvoerder zou zijn. Ik moest een beetje lachen. Maar ik ben er heel erg blij mee en voel me vereerd. En als we iedere keer drie punten pakken en die lijn kunnen vasthouden, dat zou heel leuk zijn.

Wolters gelooft zeker nog in de kansen van NEC. 'Voetballend is het nog niet allemaal hosannah. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit en ik hou wel van een uitdaging.'