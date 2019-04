Susan (14) is een van de weinige jongeren bij de Bloesemtocht

Het is de 27e editie van de Bloesemtocht in Geldermalsen. Waarbij ongeveer 30.000 wandelaars langs de Linge lopen. Het startschot was om 7.00 uur in Geldermalsen. De afstanden: 8 tot 40 km. Voor ieder dus wat wils. Toch is de groep kinderen en jongeren onder de dertig relatief klein. Samen maken ze ongeveer 10 procent uit van de wandelaars. Het zijn vooral de 50+'ers die wandelen, blijkt uit de statistieken van de organisatie. Ook al heeft wandelen in het algemeen de afgelopen tien jaar aan populariteit gewonnen en zien boswachters steeds meer jongeren op de wandelpaden. Bij de Bloesemtocht zien ze dit niet en is Susan een van de weinigen. Vooral bij de lange afstanden.

'Ik vind de sfeer gewoon leuk', vertelt Susan enthousiast. Haar moeder maakte haar enthousiast voor het wandelen. Ze loopt als het lekker weer is bijna elk weekend. Soms lange afstanden, en soms een rondje om het dorp met de hond. 'Het neemt niet heel veel tijd in beslag, we gaan gewoon even een uur of paar uur wandelen.' Dit weekend is speciaal. 'De Bloesemtocht is voor ons een trainingstocht voor de Vierdaagse. En dat is wel leuk met de medaille en de menigte.'

Vriendin loopt mee, maar andere route

Maar het zou nog leuker zijn met leeftijdsgenoten. 'Ik zou het wel leuk vinden ja als er meer jongeren mee zouden lopen. Vooral bij de 40 kilometer.' Haar beste vriendin Paula loopt namelijk ook mee. Susan: 'Maar die loopt de 8 kilometer. Toen ze afgelopen weekend met ons mee ging wandelen liepen we 24 kilometer. Toen had ze de volgende dag echt spierpijn.'

De organisatie zou het leuk vinden als er meer jongeren mee zouden wandelen maar heeft geen beleid. De fotogenieke bloesem zou een marketingtool kunnen zijn. 'Ik heb ook wel een keer voorgesteld om iemand te laten vloggen.'

Susan draagt in ieder geval haar steentje bij. Want beste vriendin Paula vindt het wandelen af en toe toch wel leuk. Susan: 'Paula wacht in Deil op ons, zodat ze de laatste 3 kilometer met ons mee kan lopen. Als ze veel eerder finisht, gaat ze daarna terug naar Deil om alsnog de laatste 3 kilometer mee te lopen.'