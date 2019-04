Rasti Rostelli: 'Ik voel me geen artiest, maar een zakenman'

Acht jaar geleden werd het stil rond de populaire hypnotiseur, maar vrijdag maakt hij zijn comeback in Oosterbeek. 'Toen mijn manager ziek in een verzorgingstehuis terechtkwam en mijn technicus een hartinfarct kreeg, besloot ik te stoppen. Ik was 55 en had geen zin om een heel nieuw team om me heen te verzamelen. We draaiden tot die tijd 280 shows per jaar, dat hebben we lang volgehouden. Het was topsport', vertelt Rasti Rostelli in De Week van Gelderland.

Hypnose is Rostelli

Nu maakt Rostelli zijn comeback. 'Dat was ik niet van plan. Ik voel me ook geen artiest, ik ben een zakenman. Maar mensen zeiden tegen me: nadat jij stopte, is er niemand anders opgestaan die hetzelfde kan. Hypnose staat in Nederland gelijk aan Rasti Rostelli.'

De bezoekers van de Rostelli-shows hoeven niet bang te zijn dat ze iets heel anders voorgeschoteld krijgen dan jaren geleden. De hypnotiseur heeft hetzelfde repertoire. 'Al heb ik nooit een vast programma. Ik improviseer veel, de show is dus altijd anders. Ik weet zelf bij de start niet hoe de show eindigt.'

Kritieken

De bekende hypnotiseur is niet onomstreden. Er is veel kritiek op hem geweest. Zo zou de nazorg aan gehypnotiseerde mensen niet goed zijn en zouden mensen achteraf spijt hebben van hun deelname. 'Die kritiek zal nu ook wel weer oplaaien. Veel mensen denken dat je iemand alles kunt laten doen als je die persoon hypnotiseert. Maar dat is niet zo, zodra iemand zich schaamt of iets niet wil doen, verbreekt de hypnose. Ik kan niemand een bank laten overvallen. Waar de grenzen liggen tijdens de show, bepaalt het publiek zelf.'

Twee generaties

Is deze comebacktournee een opstap naar de grote Rostelli-shows uit de jaren negentig? 'Nee. Ik doe nu zeven shows achter elkaar en in het najaar wil ik een paar keer per week de planken op. Dus zeker niet meer zo vaak als vroeger.' Het podium bevalt de hypnotiseur goed. 'De generatie van toen, komt nu samen met hun kinderen. Dat is mooi om te zien. Ik heb het altijd naar mijn zin als het publiek het leuk vindt. Ik zie mensen genieten, met tranen van het lachen in hun ogen.'