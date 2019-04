Yarovinsky neemt Vitesse één keer over: 'Daarna naar Real Madrid'

Yarovinsky en Slutskiy waren samen te gast bij Omroep Gelderland. Zij spraken natuurlijk ook over de schorsing van de hoofdtrainer, nadat hij slecht had gesproken over scheidsrechter Gözübüyük. Al wilde Slutskiy er niet veel meer over kwijt. 'Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik zal in ieder geval nooit meer zo spreken over scheidsrechters. En hij zal ons de komende jaren misschien wel niet meer fluiten.'

De kwestie werd zondagavond na de wedstrijd ook meteen besproken binnen de trainersstaf. 'We zijn met zijn allen wat gaan eten bij een Turks restaurant. Daar hebben we de situatie ook meteen afgesloten', vertelt assistent-trainer Yarovinsky.

Leonid Slutskiy en Oleg Yarovinsky bij De Week van Gelderland, de tekst gaat verder onder het interview

'Eerste en laatste wedstrijd'

Maar afgesloten of niet. Het verhaal gaat nog even door. De Russische assistent neemt nu de plek over van Slutskiy tijdens de wedstrijd FC Utrecht tegen Vitesse zondag. 'Dat zal mijn eerste en laatste wedstrijd zijn, denk ik. Ik hoop namelijk niet dat Leonid nog een keer geschorst wordt', vertelt de lachende Rus. 'Daarnaast ben ik er niet slim genoeg voor.'

Zenuwen heeft Yarovinsky niet voor zondag. 'Ik heb een olifantenhuid hoor. Ik hou van elke minuut voetbal die ik zie vanaf de bank. Maar zondag is het gewoon hetzelfde verhaal als altijd, ook al is het nu zonder Leonid.'

Slutskiy denkt dat het ook goed moet komen. 'We hebben alles al voorgesproken. Het enige wat Oleg hoeft te doen zijn de wissels.'

Waarom geen Sturing?

Vorig jaar nam Edward Sturing de taken over van de ontslagen Henk Fraser. Waarom heeft Slutskiy er niet voor gekozen om Sturing nu weer te vragen?

'Dat komt niet omdat we een volgorde binnen onze staf hebben hoor. Maar het is voor mij makkelijk om in de kleinste details met Oleg te praten. Dat kan dan in het Russisch, dat is makkelijker dan in het Engels. Daarnaast werken we al heel lang samen, het is zo makkelijker voorbereiden op een wedstrijd.'

Toch gaan er geruchten dat de relatie tussen Sturing en Leonid Slutskiy niet echt geweldig zou zijn. De assistent wordt vaak buitenspel gezet. 'Maar ik vind dat onze relatie gelijk is. Ik weet niet hoe Edward denkt. Iedereen kan ideeën inbrengen bij mij, uiteindelijk maak ik de beslissingen. Ik vind de relatie tussen Edward en mij goed. Daarnaast kennen Oleg en ik elkaar al twaalf jaar, dus het is logisch dat ik met hem closer ben dan met nieuwe mensen', aldus de hoofdcoach.

Langer bij Vitesse?

Slutskiy en Yarovinsky hebben nog een jaar een contract bij Vitesse. 'Maar als de club zou vragen of ik langer wil blijven, zou ik dat meteen doen. Ik wil hier blijven zolang als ik succesvol ben', zei Slutskiy.



Voor Yarovinsky geldt hetzelfde. 'Hier langer blijven is beter dan werkloos zijn', zo lacht hij hardop. Al is het volgens de Russische assistent natuurlijk wel afwachten hoe succesvol hijzelf is. 'Als ik zondag win en Real Madrid belt, dan ga ik naar Madrid.'

'Plek aan het einde van het seizoen is eerlijk'

Winnen is wel noodzakelijk voor Vitesse. De strijd om de plekken voor de play-offs is namelijk hevig. 'Maar aan het eind zullen we zien waar we staan. Dat is dan ook een eerlijk resultaat. Er zal ook niemand zeggen dat hij een goede acteur is als hij nooit door Spielberg gebeld wordt', besluit Yarovinsky.