Bouwers paasvuren knijpen 'm: droogte dreigt roet in het eten te gooien

Terwijl de paasvuren voor de deur staan, is de brandweer in hoogste staat van paraatheid voor natuurbranden vanwege de aanhoudende droogte. Bouwers gaan voorlopig echter gewoon door met de opbouw van de traditionele brandstapels.

De paasvuren liggen dit jaar al extra onder de loep, nadat een vreugdevuur in Scheveningen met Oud en Nieuw flink uit de hand was gelopen. Nu komt daar de droogte ook nog bij. Er geldt een groter risico op natuurbranden, zoals die op de Arnhemse heide afgelopen woensdag. Tot het laatste moment kan het spannend zijn: gaat het paasvuur door of niet?

Alles opruimen?

'In de vergunning wordt vermeld dat we een dag voor het paasvuur nog een overleg hebben. Als het te droog is, kan het zijn dat het niet doorgaat. Maar het is mij eigenlijk niet duidelijk of we dan alles moeten opruimen of dat het op een latere datum nog door kan gaan', reageert Wilfried Klein Gunnewiek van het paasvuur in Eibergen vertwijfeld op het nieuws. 'We moeten dit weekend maar eens nadenken over het noodscenario.'

Andere paasvuurbouwers zijn minder bevreesd als ze horen over de verhoogde alarmfase. In Velswijk laten ze zich hun feestje in ieder geval niet makkelijk afpakken. Als aansteken niet mag, dan spuiten ze de brandstapel preventief nat, zo verzekert Marcel Reulink. 'Zodat het hout niet alsnog in de fik vliegt. Maar het feest gaat dan gewoon door.'

Alles al meegemaakt

In Meddo zijn ze zelfverzekerd dat het paasvuur gewoon door kan gaan. 'We hebben de afgelopen tien jaar alles al meegemaakt, ook code rood. Het heeft ons niet tegengehouden', zegt Roy Heesen vol vertrouwen.

Hij zweert erbij dat rond zijn paasvuur de hoogste veiligheidseisen gelden. Zo hebben ze in Meddo in het verleden al eens tuinsproeiers op de tenten gezet om die nat te houden. 'Als het te droog is, steken we sowieso het vuur later aan, want dan wachten we op de dauw, zo rond een uur of 11. Dat geeft je ook extra tijd om bluswater bij te halen en extra blussers te regelen.' Als het aankomende week zo droog blijft, zullen hij en zijn medebouwers dat soort praktische zaken natuurlijk al eerder kunnen regelen.

Risico natuurbrand in de gaten houden

Gemeenten laten weten de alarmfases van de brandweer in de gaten te houden via de website natuurbrandrisico.nl. In Bronckhorst wordt donderdag per paasvuur bepaald of het door mag gaan of niet. Berkelland laat die beslissing over aan de paasvuren zelf.

De brandweer zegt in alle gevallen paraat te zijn, mocht dat nodig zijn.