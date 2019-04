Foodhall Arnhem net geopend: smeltkroes in trek

Initiatiefnemer Ivan Freij besprak het idee een tijd geleden met zijn compaan Olivier Luttmer, tijdens ArnhemProeft. Wat zou er in het enorme pand gestart kunnen worden? Een soort voedselmarkt leek ze wel wat. Er werden bezoeken gebracht aan de Foodhalls in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Ook gingen ze naar Milaan, Lissabon en Madrid om de sfeer te proeven die ze wilden overdragen.

Met succes, want het publiek wist de Foodhall aan de Rijnkade snel te vinden. Vanwege de toeloop moet er zitmeubilair worden bijbesteld en als de nood echt hoog is, staat Ivan Freij gewoon zelf ook nog achter de bar. Maar dat moet wel afgelopen zijn, want Freij is steeds drukker met het runnen van de Foodhall.

De tekst gaat verder onder de video.

'Vervanging van de disco'

Guido Verschoor van horeca-adviesbureau Van Spronsen en Partners snapt het succes wel. 'Het is een totaal-concept: het is een beleving, want het is veel meer dan een gewone restaurantervaring. Sommige foodhallen bieden ook aanvullende activiteiten, zoals arcadegames, een klein podium of een bibliotheekhoek', zegt hij.

Verschoor onderzocht vorig jaar het fenomeen foodhallen. 'Je kan het ook zien als een vervanging van de disco: het is een trend dat mensen meer in de avond dan in de nacht uitgaan. Het is bovendien interessant voor groepen, want er zijn verschillende keukens en dus is er voor elk wat wils. En het is voor de kleine portemonnee, want je bent er niet meteen 30 of 40 euro kwijt als je uiteten gaat.'

Hoge huren

Freij heeft dus wel inspiratie opgedaan in Rotterdam en Amsterdam, maar wil niet dezelfde kant op gaan met zijn eigen Foodhall. In het westen van het land zuchtten de ondernemers in de foodhalls onder hoge huren en roomt de eigenaar ook nog een flink deel van de omzet af. 'Wij vragen een eerlijke huur, want we begrijpen dat er ook geld verdiend moet worden', aldus Freij.

Later dit jaar moet er nóg een foodhall komen in Arnhem, die komt op de Korenmarkt in de Korenbeurs. Die foodhall krijgt 400 zitplaatsen en net zoveel keukens als die aan de Rijnkade.