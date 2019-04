Kat in de zak: Nino weer thuis na angstig avontuur in dichtgeknoopte tas

Hij zit er thuis weer blij en met opgeheven staart bij, maar eerder deze week was kat Nino helemaal niet blij. Het beestje verdween in Tiel van huis en dook dagen later weer op aan de andere kant van de stad. In een dichtgeknoopte tas, welteverstaan. De eigenaresse en de dierenambulance vragen zich wie in hemelsnaam zoiets doet.

Kater Nino is een 1 jaar oud en zit het liefst lekker op schoot. En dus keek Annabelle Wallis uit Tiel vorige week vrijdag raar op toen Nino niet meer thuis kwam. 'We dachten dat ie misschien achter een poes was aangegaan, want hij is niet gecastreerd. Maar hij kwam maar niet thuis, en dus hebben we hem zaterdag als vermist opgegeven.'

In de dagen erna bleef Nino spoorloos. Dat veranderde drie dagen later, toen de Dierenambulance een telefoontje kreeg van een hondeneigenaar. In de buurt van de Rabobank in Tiel reageerde de hond dinsdag tijdens een wandeling op een afgesloten tas. In die tas bleek een levende kat te zitten: Nino.

Dichtgeknoopte tas van de Action

'We hebben de kat opgehaald en konden dankzij de chip zien dat het Nino was", zegt Marja van Gessel van de Dierenambulance. "Hij leek in shock en had een bebloede neus. De tas was van de Action, met grote hengsels. Die waren dichtgeknoopt zodat Nino er niet uit kon. In de tas zat ook een handdoekje.'

Een raadsel

Wat er is gebeurd, is vooralsnog een raadsel. 'Ik hoop niet dat iemand op deze manier van Nino probeerde af te komen', zegt Van Gessel. 'En ik hoop al helemaal niet dat dit andere mensen op ideeën brengt.'

Annabelle Wallis is vooral blij dat Nino na een kort bezoek aan de dierenarts weer thuis is. 'Vooral de kinderen genieten ervan. en Nino lijkt er niet echt iets aan over te hebben gehouden. Gelukkig maar, al snap ik echt niet wat er gebeurd is. Misschien heeft iemand Nino meegenomen en zich later toch weer bedacht.'

Aangifte bij de politie heeft Wallis nog niet gedaan. 'Maar misschien doen we dat nog. En de eigenaar van de hond stuur ik zeker nog een berichtje als dank.'