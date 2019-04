Burgemeester sluit drugswoning in Huissen

Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard heeft vrijdag opdracht gegeven voor het sluiten van een woning aan de Isidoriusweg in Huissen. In het huis brak eind januari brand uit en werd voor de tweede keer een hennepkwekerij aangetroffen.

De kwekerij werd op 20 januari ontdekt in een kas na een brand. De bewoner werd daarbij aangehouden. Hulpdiensten wisten twee honden en vogels te redden. In 2014 werd ook al een wietkwekerij gevonden in de woning. De maat is dan ook vol, stelt de burgemeester.

Schuurmans wil met de sluiting de rust in de buurt laten terugkeren. 'Het is geen onschuldige hobby', zegt ze. 'Een hennepkwekerij in een pand kan brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor bewoners en omwonenden. In deze woning was de brand ontstaan door geknoei met de meterkast. Levensgevaarlijk.'



De woning, andere gebouwen en de rest van het perceel blijven drie maanden dicht.

