De Graafschap past zich niet aan voor PSV

'We passen ons niet meer aan', aldus trainer Henk de Jong in aanloop naar het duel in Eindhoven. 'We doen wat we steeds doen en dan zien we wel waar het schip strandt.' De Graafschap verloor eerder dit seizoen met 8-0 op bezoek bij medekoploper Ajax, maar het spel van na de winterstop geeft de Superboeren houvast. 'Vanaf de winter zijn we goed bezig en spelen we goed voetbal', vertelt rechtsback Leeroy Owusu. 'We hebben elke wedstrijd het vertrouwen dat we punten kunnen halen.' Angst om kanonnenvoer te worden kent De Jong dan ook niet: 'Dan is het zonde van de dag', aldus de Friese trainer. “Ik rij om 06.00 uur ’s ochtends weg uit Drachten, als ik dan al bang ben kan ik beter niet gaan.”



Desondanks weten de Doetinchemmers dat PSV jaagt op doelpunten in de titelstrijd. 'Doelpunten tellen voor hen, dus ze gaan er honderd procent voor', weet Owusu. 'Met één punt kunnen we tevreden zijn, maar je weet niet hoe de wedstrijd loopt. Misschien blijft het lang 0-0, krijgen we kansen en kunnen we winnen. PSV-uit is lastig, maar je weet niet wanneer je tevreden bent.' De strijd tussen Ajax en PSV doet verder weinig met De Jong. 'Ik heb daar helemaal niks mee te maken', vertelt de trainer. 'Ik heb maar met één race te maken, en dat is de degradatierace.'



Sterkhouders geschorst

De Graafschap kan in Eindhoven geen beroep doen op de geschorste Ted van de Pavert en Azor Matusiwa. 'We hebben wel een idee over dingen en we gaan van eigen kracht uit', aldus De Jong, die zijn opstelling nog niet prijs wil geven. 'Maar we gaan niet teveel aanpassen.' Waarschijnlijk neemt linkspoot Lars Nieuwpoort de plek van Van de Pavert over en komt Frank Olijve op de vacante positie van Matusiwa terecht.



Vermoedelijke opstelling: Bertrams; Owusu, Straalman, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Vet, El Jebli; Narsingh, Benschop, Burgzorg.