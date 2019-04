Eigenaar gesloten Bar 41: 'Ik ben geen foute ondernemer'

Eigenaar Ghaly van Bar 41 noemt de sluiting van zijn kroeg aan de Varkensstraat in Arnhem door burgemeester Ahmed Marcouch onterecht. 'Het is een te hard optreden van de burgemeester. Het schetst mij als dader van het incident, maar ik kan er vrij weinig aan doen.'

In de bar werd afgelopen weekend een man van 21 neergestoken. Die moest voor behandeling naar het ziekenhuis. 'Het is heel erg wat er met die jongen is gebeurd, ik ben gelijk bij hem op ziekenbezoek geweest', zegt Ghaly.

'Onjuiste info'

'De sluiting is volgens de eigenaar gebaseerd op onjuiste info. Ik kan daar nog niets over zeggen, want ik ben nog bezig met een zienswijze om te zorgen dat mijn vergunningen niet worden ingetrokken. De burgemeester zegt dat ik een foute ondernemer ben en wil ook de vergunningen van de nachtwinkel en het eetcafé intrekken. Maar vijf jaar geleden was ik kennelijk een goede ondernemer, want toen kreeg ik een vergunning voor de nachtwinkel, twee jaar later voor het eetcafé en later ook voor Bar 41.'

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat dat komt doordat de incidenten zich pas voordeden nadat Ghaly Bar 41 had overgenomen.

'Politie: het gaat goed'

'Ik heb heel vaak een oproep gedaan om met de politie om tafel te gaan vanwege de spookverhalen die de ronde deden. Ik ben van een naar vijf portiers gegaan. En de politie zei: het gaat goed. Na het incident ben ik ook meteen met het beveiligingsbedrijf om tafel gegaan om zulke incidenten voortaan uit te sluiten. Ik heb ook weer contact gezocht met de politie met een verbeterplan', stelt Ghaly.

'De burgemeester ziet dit als goede kans om de Varkensstraat verder schoon te vegen. Ik hoor dat de gemeente al vanaf oktober met een onderzoek naar mijn zaak bezig is. Dat doet zij met een duidelijk doel', aldus Ghaly. De gemeentewoordvoerster stelt dat ze zo niet kan zeggen of het klopt dat er al sinds oktober onderzoek is gedaan naar Bar 41.

Optelsom: 37 incidenten

Ghaly: 'Ik ben een nette ondernemer die eerlijk zijn werk doet. Natuurlijk zijn er incidentjes geweest en één ernstig delict. In de negen maanden dat ik eigenaar ben, zijn er 37 incidenten geweest, maar dat waren vaak kleine conflictjes. Dat zijn er vier per maand. En dat zie je bij meer zaken rond de Korenmarkt. Als je alles meetelt, kom je wel op 37.'

'Openbare orde aangetast'

De gemeentewoordvoerster reageert dat de incidenten de openbare orde en veiligheid aantasten. 'Ik doe er alles aan om Arnhemmers en de bezoekers van onze stad een veilig uitgaansleven te bieden en foute ondernemers uit Arnhem te weren', liet burgemeester Marcouch eerder weten.

Bezoekers willen een handtekeningenactie starten. 'Zij vinden het wel veilig in het café', besluit de eigenaar van Bar 41.