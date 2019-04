‘De Zaaier’ herdenkt Bevrijding van Hattem

Herdenken en vieren

De ochtend van 18 april staat in het teken van herdenken en vieren. Herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vieren dat we in vrijheid leven. De kinderen luisteren naar verhalen en bekijken een korte film in het stadhuis. Daarna gaat de groep kransen leggen bij de Dijkpoort bij de plaquette van de bevrijders en bij de Synagoge. Onderweg wordt stilgestaan bij de Stolpersteine in de Achterstraat.

Plechtigheid bij monument

Rond 10.50 uur is een herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Zuiderzeestraatweg. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan twee geallieerde vliegers die zijn omgekomen toen hun toestel daar op 27 november 1944 neerstortte. De twee slachtoffers waren de Brit Edward Harry Norman en de Australiër William Alexander Greenshields. De kinderen leggen er bloemen neer en lezen er zelfgemaakte gedichten voor. Dit monument is geadopteerd door alle basisscholen in Hattem.

Op 18 april 1945 werd Hattem bevrijd. Volgens een roulerend schema verzorgt groep 7 of 8 van één van de scholen jaarlijks, samen met het 4 en 5 mei comité Hattem, herdenkingsplechtigheden om dit te vieren.