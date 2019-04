Droogte verhoogt risico op natuurbrand

Het is zo droog in Noord- en Oost-Gelderland dat de brandweer extra waakzaam is op natuurbranden en zaterdag de alarmeringsfase verhoogt naar 'fase 2'. Dat betekent dat er grotere kans is op natuurbrand.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besloot vrijdagmiddag op te schalen vanwege de langdurige droogte. Vanaf zaterdag gaat daarom ook het verkenningsvliegtuig van de brandweer de lucht in dat vanuit de hoogte beginnende bosbranden kan signaleren.

Paasvuren

Wat dit betekent voor de tientallen paasvuren in de regio, is onbekend. Volgens de brandweer is het aan de verschillende gemeenten om te beslissen of die populaire paastraditie door kan gaan. 'Wij zijn in ieder geval beschikbaar als het misgaat', aldus een brandweerwoordvoerder.

De gemeente Berkelland laat weten dat de organisatoren van de paasvuren zelf de website natuurbrandrisico.nl van de brandweer in de gaten moeten houden. Zij moeten dan zelf beslissen of ze het vuur aansteken of niet.

De brandweer meet in natuurgebieden onder meer de windsnelheid, temperatuur, droogte en luchtvochtigheid en combineert die gegevens met data van het KNMI en Buienradar, plus informatie van natuurbeheerders. Op basis daarvan is nu besloten naar fase 2 te gaan.